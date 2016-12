Numéro 229 – Septembre 2016

DOSSIER : LE JEU VIDÉO BIEN ORIENTÉ POUR LA FIN D’ANNÉE

Jean-Claude Ghinozzi, président du Sell, et Jean-François Boone, chef de groupe jeu vidéo et vidéo de GfK France, nous donnent leurs prévisions et leurs réflexions sur l’avenir du marché du jeu vidéo.

VIDEO : UN CATALOGUE DE FILMS RARES ET INTROUVABLES

Après vingt ans de collaboration, René Chateau a décidé en début d’année de mettre fin irrévocablement au contrat de distribution qui le liait à TF1 Vidéo depuis 1997 et de reprendre à travers sa société la distribution de son prestigieux catalogue. Nous l’avons interviewé sur ses orientations de René Chateau Vidéo.

HARDWARE : BIGBEN À L’HEURE DE LA CROISSANCE

Portée par une présence forte sur ses 3 métiers – l’audio, l’accessoire mobile et le gaming – la société Bigben poursuit sa croissance. Alain Falc, P-dg de Bigben, nous explique sa stratégie.

MPO : UNE FORCE DE FRAPPE INDUSTRIELLE ASSOCIÉE À LA CRÉATIVITÉ ET À L’ESPRIT DE SERVICE

MPO se positionne aujourd’hui comme un intégrateur de service à géométrie variable avec des capacités industrielles. Entretien avec Alban Pingeot, président directeur général du groupe.

ET RETROUVEZ NOTRE DOSSIER SPÉCIAL PLAYSTATION VR