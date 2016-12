AT&T RACHÈTE TIME WARNER

Le géant des télécommunications AT&T a annoncé le rachat pour 85,4 milliards de dollars (108,7 milliards si on inclut la dette) de Time Warner, propriétaire des chaînes de télévision CNN et HBO et des studios de cinéma Warner Bros. Un mariage qui risque de bouleverser le paysage des médias américains, donnant au passage un nouvel élan à la convergence entre les tuyaux des télécoms et les contenus. Il s’agit en effet de l’une des plus grosses fusions entre un opérateur et un fournisseur de contenus depuis le rachat en 2011 de NBCUniversal par Comcast.

Ce rapprochement vient asseoir le recentrage stratégique vers le contenu impulsé ces dernières années par AT&T, avec le rachat en 2015 de DirecTV, n°1 un de la télévision par satellite outre-Atlantique, pour 48,5 milliards de dollars. L’objectif étant de se renforcer face à la concurrence des plateformes en ligne telles que Netflix, Amazon Prime ou YouTube. Le rachat, qui devrait être finalisé fin 2017, se fera en liquide et en actions. Les actionnaires de Time Warner, qui vont recevoir 107,5 dollars par titre, détiendront ainsi entre 14,4 % et 15,7 % de la nouvelle entité et ceux de AT&T, le solde du capital. Reste que cette fusion devrait être examinée de près par les autorités de la concurrence et la classe politique américaine car le nouveau mastodonte des médias pèserait à lui seul plus de 300 milliards de dollars en bourse, avec des activités allant du téléphone aux médias en passant par le câble et Internet.