« HONG-KONG ELECTRONIC FAIR », UN SALON XXL

Grand rendez-vous du Business mondial, le salon de l’électronique de Hong-Kong est l’occasion de rencontrer tous les fabricants, venus majoritairement de Chine, mais également de la Corée du Sud, de Taiwan, du Japon ou d’Asie du Sud-Est. Au total, cette 38e édition a accueilli plus de 4 300 exposants, venus de 25 pays, et 87 000 visiteurs, venus de 139 pays. Des chiffres en hausse qui montrent que Hong-Kong a plus que jamais le vent en poupe. Visite guidée.

Lire l’article complet (avec les photos)