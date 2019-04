L’INDISPENSABLE DE LA VIDÉO : ÉDITION 2019

MultiMédia à la Une a remis à jour, pour sa 14e édition, son Indispensable de la Vidéo.

Ce guide complet regroupe les fiches des principaux éditeurs et distributeurs du marché mais aussi des acteurs du marché de la VOD / SVOD, un annuaire des principaux grossistes, presseurs, packageurs, associations et organismes de la profession, ainsi que les fiches des principaux constructeurs de TV et lecteurs Blu-ray UHD.

Cette nouvelle édition comprend également un liste des éditeurs et producteurs de la musique.

CLIQUEZ SUR LA COUVERTURE POUR LIRE PAGES SPECIMENS DE L’INDISPENSABLE DE LA VIDÉO EN PDF

Disponible sur demande

52 pages