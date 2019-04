MM255 – FÉVRIER 2019

DOSSIER DU MOIS : LA RÉINVENTION DU RETAIL

Le retail ne peut plus se contenter des anciennes recettes et doit se réinventer à travers de nouvelles idées. Tour d’horizon des concepts et outils pour concevoir un avenir radieux avec Selligent, Microsoft, Alibaba, la 2e vie du smartphone (Wefix, Docteur IT, Mediaclinic) et Recommerce.

DOSSIER CES 2019 : French tech et EGP au CES 2019 (ASUS ROG réinvente les codes du gaming, Pixminds en vedette au CES)

INCLUS ENCART ÉDITION SPÉCIALE :

ANNÉE RECORD EN PERSPECTIVE POUR ESC ÉDITIONS & DISTRIBUTION

