ConceptD, accompagne Francky Zapata dans le développement de ses projets

APRÈS LA TRAVERSÉE DE LA MANCHE SUR SON FLYBOARD AIR, FRANKY ZAPATA ET SON ÉQUIPE TRAVAILLENT SUR LE PROJET DE LA VOITURE VOLANTE. UN TEL DÉVELOPPEMENT REQUIERT UN ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE À LA POINTE DES TECHNOLOGIES.

Acer équipe Franky Zapata et son équipe d’ingénieurs en matériel informatique ConceptD puissant et intégrant les technologies de pointe pour ses projets actuels et notamment le développement de sa voiture volante à combustion.

FRANKY ZAPATA, UN CRÉATEUR DE PROJETS

Franky Zapata, n’est plus à présenter : il fait la fierté de tout un pays et au-delà des frontières suite à son apparition sur son engin volant hors du commun, le Flyboard® Air, lors du défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées, puis au mois d’août à l’occasion de sa traversée de la Manche dans les airs. Franky Zapata c’est avant tout une équipe, qui a pu réaliser cet exploit inédit après de longs mois de développements et d’ajustements techniques pour concevoir et mettre au point le Flyboard® Air.

Franky Zapata est un autodidacte qui a deux passions : les inventions et le sport à sensation. Ainsi,lorsqu’il devient champion de Jet Ski, il développe en parallèle des coques, moteurs et turbines à eau qui seront plus tard utilisés pour le Flyboard à eau et le Flyboard Air.

LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS COMPLEXES ET UNE CONCEPTION MINUTIEUSE

Aujourd’hui à la tête de l’entreprise Zapata Group, Franky emploie 12 personnes. Son équipe est composée d’ingénieurs, de designers, de techniciens, de mécaniciens et de postes administratifs. L’objectif de l’entreprise est de poursuivre le développement du Flyboard Air mais également de concevoir la première voiture volante à combustion. Franky Zapata est à la fois déterminé et engagé. Son rêve de voler est atteint, mais celui de faire voler le monde ne l’est pas encore. Il se fixe des objectifs de développement et des échéances pour atteindre rapidement son nouveau rêve.

« Je veux que mes inventions servent au plus grand nombre. J’espère que ma technologie permettra un jour de sauver des vies. Les accidents en montagne, par exemple, sont difficiles d’accès et chaque seconde est comptée pour sauver des personnes. Cette technologie serait un bon moyen pour un sauveteur d’accéder au lieu-dit rapidement et d’administrer les premiers soins » explique Franky Zapata, PDG de Zapata Group.

CONCEPTD : UN MATÉRIEL DE POINTE ADAPTE A LA CONCEPTION ET A L’INGÉNIERIE

Franky Zapata Group est équipé en ConceptD avec les stations de travail mobiles ConceptD 7, les PC fixes ConceptD 500 et leurs écrans ConceptD CP7.

Pour ses propres besoins, Franky Zapata recherchait avant tout une station de travail mobile et puissante à emmener facilement lors de ses sorties en vol ou pour ses déplacements à l’étranger. Franky Zapata reste connecté à son équipe pour échanger sur des modèles 3D, programmer ou affiner son soft en temps réel. L’ordinateur portable ConceptD 7 est en mesure de lui fournir de superbes graphismes et il apprécie sa puissance qu’il qualifie de station mobile ultra performante.

« Je recommande ConceptD 7 aux jeunes créateurs car c’est un ordinateur qui est vraiment puissant, pour les créations 3D et les modèles très complexes. Il calcule très vite et nous a fait gagner beaucoup de temps » explique Franky Zapata.

C’est avant tout un travail d’équipe, comme il l’explique. Franky est l’inventeur, il a pensé le projet, le supervise pas à pas, avec une parfaite connaissance de sa machine car c’est lui qui prend les commandes et tous les risques pendant les vols. Pour le développement et la réalisation de son projet, il s’appuie sur une équipe aux profils et de formations différentes – ingénieur, designer et technicien – qui apportent chacun leurs connaissances métier.

TÉMOIGNAGES :

Adrien UHL, Ingénieur Projet :

Adrien UHL pilote les projets, centralise le développement global et les solutions techniques. Il travaille notamment sur les systèmes de contrôle de vol (informatique embarquée) que ce soit les vols autonomes ou l’assistance au pilote. Il est également en étroite relations avec les autorités afin d’obtenir les certifications de vols car il n’existe pas encore de catégorie pour leurs engins volants. Adrien U. travaille aussi bien au bureau qu’en déplacement. Il passe 50% de son temps sur l’ingénierie des projets et consacre l’autre moitié dans l’atelier et/ou sur le terrain durant les entrainements.

La station de travail ConceptD7 l’accompagne partout et lui apporte une mobilité adaptée sur site ou lors de ses déplacements. Le notebook ConceptD 7 est utilisé pour travailler sur différentes applications en simultané. Il réalise des dessins techniques, des schémas électriques et emploie des logiciels de simulation de vol pour analyser et valider le comportement de la machine avant un vol réel sur terrain. Cela implique l’affichage de cartographies, de données en temps réel pour pouvoir les analyser, tel un tableau de bord d’un avion qu’il pilote à distance afin de contrôler l’engin en plein vol. Il réalise aussi de nombreux traitements d’images et de montages vidéo pour les besoins en documentation comme par exemple avec la DGAC et la DSAC, les autorités aériennes. Il retranscrit en vidéo les vols d’essai des machines et remet les rapports des vols afin de certifier la fiabilité des systèmes de sécurité. Les applications sont très gourmandes en ressources et requièrent un équipement pouvant fournir la puissance nécessaire pour les faire tourner. Le ConceptD 7 répond parfaitement à ses attentes en termes de performances et de mobilité.

« J’ai de nombreuses applications ouvertes en même temps et je dois switcher sans cesse de l’une à l’autre. Être équipé du ConceptD 7 m’a permis de gagner en puissance et en mémoire et d’exécuter mes tâches plus rapidement tout en étant plus réactif. C’est un gagne temps au quotidien. » explique Adrien UHL. « De plus, il est polyvalent, rapide et est doté d’un écran 4K de superbe qualité. Pour moi c’est très important car il résume l’essentiel de ma mission. ».

Yann KRZYMANSKI, Designer :

Yann Krzymanski conçoit des pièces mécaniques qui sont ensuite intégrées au projet élaboré par Franky Zapata et son ingénieur projet. Actuellement, ils travaillent sur la voiture volante à combustion. Il est équipé de la station de travail fixe ConceptD 500 et de deux écrans ConceptD CP7 qui lui permettent au quotidien de concevoir des pièces sur mesure et de tester en temps réel leur design, leur fiabilité, leur robustesse et leur longévité avant même leur production.

Il confronte notamment les notices techniques au rendu photo et vidéo en simultané. En plus de SolidWorks, logiciel de conception assistée par ordinateur 3D sous Windows, il gère deux autres logiciels très gourmands qu’il fait tourner en simultané. La puissance du processeur Intel Core i9 et de la carte graphique de la station de travail ConceptD 500 lui permettent de bénéficier des performances de calculs adaptées à ses besoins. En effet, après la conception des pièces, il doit effectuer toute une série de simulations et de calculs pour s’assurer de la résistance des matériaux. Yann utilisait précédemment un écran 2K et un PC qui mettait beaucoup de temps à démarrer. Il constatait une certaine latence des logiciels lorsque ces-derniers étaient activés en même temps.

« Aujourd’hui, je peux concevoir plus rapidement et de manière plus efficace les pièces. Avec les écrans ConceptD certifiés Pantone, j’ai une résolution parfaite qui permet d’avoir une colorimétrie qui colle au plus près de la réalité, ce qui nous aide beaucoup dans la fabrication des produits. » explique Yann Krzymanski .

ALLEZ AU-DELA DES LIMITES, UN OBJECTIF COMMUN ENTRE ACER ET FRANKY ZAPATA

Avec sa marque ConceptD, Acer fournit un matériel puissant et performant pensé pour des créateurs à la recherche de machines fiables et intégrant les dernières technologies pour élaborer des projets comme ceux de Franky Zapata, autant perfectionnés qu’audacieux.

A travers la marque ConceptD, Acer souhaite apporter aux créateurs et aux industriels du monde entier une gamme complète comprenant des stations de travail, des notebooks et des écrans. L’objectif avec ConceptD est de leur fournir la performance et toute la puissance nécessaire dont ils ont besoin afin de repousser les limites de leur créativité et de leur imagination.

« Au-delà de la puissance brute, nous avons développé un système de refroidissement innovant et silencieux qui permet de garantir une fiabilité et des performances dans la durée, encore inégalées aujourd’hui dans les standards de l’industrie. » complète Karim Ouahioune, Directeur Marketing et Communication Acer France.

La voiture volante à combustion est en cours de réalisation. Toute l’équipe est à pieds d’œuvre dans son développement avec pour objectif une réalisation prévue dans le courant de l’année 2020. Franky s’emploie à travailler avec des partenaires qui ont un rapport avec leur activité.