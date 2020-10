MM272 – SEPTEMBRE 2020

Dossier : Les écrans gaming dans un cercle vertueux

Les moniteurs gaming allient désormais prix grand public, qualité de l’image, réactivité et esthétique élégante. Ce qui contribue à une dynamique de marché extrêmement positive. Tour d’horizon.

Dossier : Les figurines, piliers de la Pop Culture en magasin –

Les figurines inspirées des grands personnages de la Pop Culture s’arrachent. MultiMédia à la Une fait le point sur ce marché en pleine explosion.

Interview : Le gaming a son Grand Festival

Intel et ESL ont créé un événement digital fort et multicanal dédié au gaming – le Grand Festival Gaming – dont MultiMédia à la Une est partenaire. Julian Clobus, d’Intel France et Désiré Koussawo d’ESL Gaming France font le point.

Interview : Kazé, premier label français d’animation japonaise

Kazé appartient désormais à Crunchyroll. Afin de faire un point sur la stratégie et la politique de l’éditeur, nous avons interviewé Jérôme Manceau de Kazé.