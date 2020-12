LES TECHNOLOGIES ACER PREDATOR AU SERVICE DU GAMING

Predator et Nitro sont les deux marques dédiées au gaming chez Acer. Karim Ouahioune, directeur marketing et communication d’Acer France revient pour MultiMédia à la Une sur les produits phares de fin d’année et les technologies exclusives de la marque dans le domaine.

Quels sont les dernières annonces d’Acer sur le gaming ?

Dans le domaine du gaming, Acer possède deux marques complémentaires. Nitro pour les nouveaux gamers et Predator pour les joueurs les plus exigeants en termes de performance (esport). Nous venons d’annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités sur notre plateforme Planet9. Celle-ci permet de rassembler toutes les statistiques sur un joueur, de se comparer aux autres joueurs et de bénéficier de conseils en ligne. Nous avons également ouvert la section « tournois en ligne » et, afin de favoriser le dialogue entre joueurs, nous venons d’intégrer un outil de traduction oral à la volée, baptisé SigridWave, qui permet aux joueurs du monde entier de dialoguer ensemble dans leurs langues natales. Cela permet par exemple de fluidifier les échanges dans une partie dans un jeu comme League of Legends qui se jouent par équipe de 5, et ainsi d’améliorer considérablement l’expérience des joueurs.

Quelles sont les produits phares de cette fin d’années sur le gaming ?

Dans la gamme Nitro, les PC portables Nitro 5 et 7 ont été mis à jour avec tous les derniers composants, processeur Intel de 10e génération, carte graphique RTX de Nvidia et ils intègrent désormais des écrans Full HD en 144 hz. Des spécificités techniques haut de gamme que l’on retrouvait déjà dans nos produits Predator et qui sont désormais déclinés sur Nitro. De son côté, la gamme Predator, pour les joueurs les plus exigeants, continue d’intégrer toutes les dernières technologies de pointe. Parmi nos PC portable Predator, l’Helios 300 et les Triton 300 et 500 embarquent les derniers processeurs Intel de 10e génération et les cartes graphique RTX de Nvidia pour des performances ultimes. Le Triton 500 dispose par exemple d’un écran avec un taux de rafraîchissement record de 300 Hz sur les configurations haut de gamme.

Acer propose également des tours gaming pour obtenir des performances ultimes. Quelles sont vos nouveautés dans ce domaine ?

Les nouveaux PC Orion 3000 (déjà disponibles à la Fnac) et les Orion 5000 et 9000 qui arriveront sur le marché d’ici la fin d’année sont des monstres de performances qui permettent aux gamers les plus compétitifs comme les joueurs de esport d’obtenir des performances ultimes. Associés à nos moniteurs Predator, XN3 et X34 GS, le joueur bénéficie d’une expérience encore inégalée. Le premier est notre best-seller, un 27 pouces à 399 euros, qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz en Full HD. Le X34 GS est un produit très complet avec son écran au format 21/9e à dalle IPS matte, compatible Gsync. Il bénéficie d’une résolution en 4K (3460×1440) avec une réactivité de 0,5 ms et un taux de rafraîchissement de 144 hz, overclockable à 180 hz. En outre, il possède un delta inférieur à 2 pour une restitution quasi parfaite des couleurs, à l’identique de ce que les développeurs de jeu ont pu concevoir. Le tout associé à la technologie HDR 400 permet d’avoir une luminosité de 400 nits potentiellement poussée à 550 nits, ce qui offre aux joueurs une luminance bluffante. Cela en fait un produit très complet.

« Nos technologies de dissipation thermique font la différence sur le gaming »

Pour accompagner ces produits, Acer n’en oublie pas de développer une gamme d’accessoires toujours plus performants. Dans le détail, les nouvelles souris Predator Cestus 310 et 330, sont des produits très aboutis, avec une ergonomie parfaite, qui possèdent tous les attributs d’une souris gamer (synchronisation RGB, boutons programmables,etc.). Notre clavier Aethon 500, un produit très haut de gamme avec ses touches mécaniques et une finition aluminium, répondra à toutes les attentes des gamers exigeants. Développer tout cet écosystème du gaming sera d’ailleurs l’une de nos priorités en 2021.

Acer a développé depuis des années des technologies propres dans le domaine du gaming. Quelles sont les dernières évolutions ?

La dissipation thermique est un point crucial dans la conception d’un PC Gaming. La différence de performances entre deux machines intégrant les mêmes composants peut être considérable. Cela tient au refroidissement de ces derniers. Si le PC surchauffe, les performances s’effondrent. Pour répondre à cela, Acer a développé ses propres technologies innovantes de refroidissement qui font une véritable différence avec la concurrence. Plusieurs composants rentrent en ligne de compte dans le processus de dissipation thermique comme les bobines de cuivre, les mousses thermiques et l’évacuation de l’air. Sur les PC Orion, la courbe des pales de nos ventilateurs Frostblade permet une optimisation de l’efficacité de nos ventilateurs sur nos PC avec un gain de l’ordre de 20% de la pression statique (résistance à l’évacuation de l’air). Sur nos PC Portable, la technologie Aeroblade permet une amélioration du débit d’air de 15%. Les nouveaux composants et matériaux utilisés ont permis une nette amélioration des performances. Concrètement, aujourd’hui, le Triton 500 en mode bureautique n’a pas besoin d’activer ses ventilateurs, les caloducs en cuivre suffisent au refroidissement. Il ne le fait qu’en mode jeu lorsque les performances ultimes sont nécessaires. Nous en sommes désormais à la 5e génération de notre solution de dissipation thermique Aeroblade (technologie brevetée) qui nous permet à chaque fois d’aller plus loin en termes de performance.

Vous avez mené avec la Fnac une opération en magasin baptisée Acer Thronos Tour. En quoi a-t-elle consistée ?

Cette opération sort de l’ordinaire. Elle est née du premier confinement. Romain Grosjean comme d’autres pilotes de course ont beaucoup joué sur des jeux de simulations de course en ligne. A l’issue de cette période, Romain Grosjean a créé une équipe d’esport R8G, dont nous sommes le partenaire technique officiel. Les joueurs de l’équipe ont été équipés avec nos modèles Orion 9000 et des écrans Predator 240 Hz. Avec la Fnac, nous avons initié une rencontre du public en organisant un mini-tournoi en magasin. Les visiteurs ont ainsi pu affronter les joueurs de l’équipe R8G sur notre « fauteuil » Thronos, un tout-en-un totalement adapté pour la simulation de course avec 3 grands écrans. Nous avons organisé l’événement autour des 24 heures du Mans sur 5 semaines dans 5 magasins Fnac (Paris (Ternes), Lyon, Strasbourg, Bordeaux et Vélizy). Le gagnant se voyant offrir un PC et une session de formation de coaching avec les joueurs de l’équipe R8G. Romain Grosjean a d’ailleurs participé à l’événement en échangeant avec certains joueurs sur Facetime. Nous sommes également partenaires du prochain Grand Festival Gaming organisé par l’ESL et Intel, dont la Fnac est la boutique officielle. On y retrouve nos produits gaming Predator et Nitro. Ce nouveau type d’événement online qui diffuse des émissions et des compétitions online s’inscrit totalement dans le paysage du gaming d’aujourd’hui.