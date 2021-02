MM275 – JANVIER 2021

INDISPENSABLE DE LA VIDÉO – SVOD / VOD – MUSIQUE – ÉDITION 2021

Ce guide regroupe les principaux acteurs des marchés de la vidéo, de la SVOD/VOD et de la musique. [LIRE UN EXTRAIT ]





DOSSIER SÉCURITÉ INTERNET : UN SECTEUR EN PLEINE ÉVOLUTION



Augmentation des cybermenaces, confinement, retour d’acteurs majeurs, changement de certaines structures, digitalisation… Le marché de la sécurité internet est en pleine évolution.

DOSSIER : UN CES 2021 VIRTUEL

Malgré une édition 2021 virtuelle, le CES a réuni des milliers d’exposants. Les grandes marques de l’EGP ont conservé le rendez-vous du CES à leur agenda.

FOCUS : LE JOUEUR, UN ÊTRE DE PLUS EN PLUS PROTÉIFORME

On est bien loin désormais de l’archétype du joueur de jeu vidéo. MultiMédia à la Une vous présente les grandes tendances actuelles sur les joueurs français.