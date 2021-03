MM276 – FÉVRIER 2021

L’INTERVIEW DU MOIS : JUST FOR GAMES, 10 ANS DE CROISSANCE AU SERVICE DU RETAIL

Just For Games fête ses 10 ans en ce début d’année. 10 ans de croissance pour un acteur aussi atypique qu’efficient. Philippe Cohen et Marc Nivelle dressent un bilan de ces 10 ans et présentent les perspectives de l’entreprise.

DOSSIER : LES BIENS CULTURELS ET LES PRODUITS TECHNIQUES PROGRESSENT EN 2020

Dans un contexte aussi étrange qu’agité en 2020, les biens culturels (Jeu Vidéo + Vidéo + Musique + Livre) et les biens techniques ont globalement progressé en 2020 en France. Présentation des chiffres des différents marchés.

DOSSIER : L’OCCASION, NOUVEAU PASSAGE OBLIGÉ POUR LA DISTRIBUTION ?

Le secteur de l’occasion attire de nombreuses enseignes. Celles de la Grande Distribution comme des réseaux plus spécialisés. Présentation de quelques réalisations très intéressantes.

CAP SUR 2021 POUR ESC

ESC Editions a décidé de recentrer son activité sur l’édition et le marketing, passant le relais de la Distribution à sa société sœur ESC Distribution. Présentation.