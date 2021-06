ADHESIA, L’ARCHITECTE DE VOS EVENEMENTS

Adhesia, agence évènementielle fondée en 2002, possède un savoir-faire reconnu par de grandes marques comme Sony, Lenovo, Suez, Microsoft, Electrolux, American Express, Disney… grâce notamment à sa grande réactivité et efficacité. Entretien avec les deux fondateurs Nicolas Forszpaniak et Vincent Mougeot.

Pouvez-vous nous présenter votre agence ?

Nicolas Forszpaniak : L’agence a été fondée en 2002 par Vincent Mougeot et moi-même (Nicolas Forszpaniak). Nous sommes des spécialistes de l’évènementiel multicanal sur le secteur du B2B. Évidemment la crise du Covid-19 a bouleversé le marché mais notre agence à taille humaine a su faire preuve de créativité et de réactivité tout au long de ses années. Je suis un ancien de l’équipe marketing Packard Bell où j’ai travaillé à la conception et la mise en place des opérations chez nos partenaires de la distribution de l’époque, un savoir-faire reconnu qui m’a permis de créer mon agence et d’avoir comme premier client ce même constructeur. Mon associé est très complémentaire : ex- responsable d’une agence de marketing opérationnel, il sait prioritiser les tâches et faire preuve de pragmatisme pour déployer nos opérations avec efficacité. Chaque mission est comme un film qui se tourne avec le bon réalisateur, le bon chef opérateur et les bons acteurs. Adhesia c’est un réseau de compétences de plus de 200 partenaires qui répondent aux exigences de la mission en optimisant les ressources.

Qui sont vos principaux clients ?

Vincent Mougeot : Nous sommes devenus rapidement l’agence d’un grand fabricant de micro-processeurs qui est un client historique de l’agence et pour lequel nous avons réalisé de très nombreuses missions. On peut également citer Microsoft que nous avons rencontré à l’occasion du lancement de son système d’exploitation Windows Vista™ (2006) et pour lequel nous intervenons sur des projets très inspirants, comme celui d’une campagne visant à sensibiliser les professionnels quant aux dangers du piratage. Ou encore le plus célèbre des constructeurs californiens à qui nous proposons des animations personnalisées toujours très appréciées, particulièrement dans le cadre de formations revendeurs. Avec une première collaboration à l’occasion du Sony Dream World en 2003, nous avons aussi la chance d’accompagner Sony, et plus particulièrement sa branche téléphonie depuis 2011, en concevant des contenus et des habillages originaux pour des évènements thématisées surfant sur l’actualité du géant japonais : PlayStation, sorties d’album ou de blockbusters du cinéma… Je pense également aux équipes Seagate et LaCie pour qui nous réalisons des stands, comme ce fut le cas notamment à l’occasion des dernières éditions de l’IT Partners. Nous avons aussi conçu et animé des espaces de communication et relooké des supports de présentation pour de grands acteurs de la finance, eux aussi très soucieux de leur image. Nous avons organisé des rencontres pour l’écosystème Lenovo, ou encore pour Disneyland Paris sur toute la France (roadshow), mis en place des évènements internes de cohésion ou de célébration, notamment pour Suez… Notre dernier client en date est Electrolux que nous avons su accompagner lors de la crise du Covid-19 : CoDir, rendez-vous clients (Acheteurs de la distribution), conférence de presse… tout cela en distanciel bien évidemment ! C’était un moment particulièrement important pour nous qui nous a permis de démontrer, une nouvelle fois, notre agilité et qui fait qu’aujourd’hui nous affichons une belle longévité.

Comment résumeriez-vous votre savoir-faire et votre positionnement en tant qu’agence ?

N.F. : « Mobilis in Mobile », en mouvement dans l’élément mobile… Cette devise bien connue de l’œuvre de Jules Verne pourrait assez bien résumer notre état d’esprit ! Notre approche consiste à nous adapter en permanence au client, partir de ce qu’il est, pour adapter le message et le rendre le plus dynamique possible lors des événements organisés, en conciliant toujours fond et forme. Depuis presque 20 ans, nous travaillons avec ce positionnement. Trop souvent dans l’événementiel on part sur une idée porteuse en se focalisant sur le « quoi » et le « comment », mais sans se poser la question de l’objectif de la marque, le fameux « pourquoi ». C’est l’un des composant de notre ADN, il ne faut jamais perdre de vue ce que ça apporte à la marque. Quel est le message véhiculé et comment le faire passer au mieux auprès d’une cible spécifique. Au-delà des problématiques de budgets, de réalisations, de délais, de suivi des projets, c’est l’efficacité finale de toute l’opération qui doit apporter une véritable plus-value à notre client. En tant que créatifs passionnés des nouvelles technologies, d’art et de sciences, nous travaillons toujours à déployer de nouvelles solutions, innover en permanence, proposer des choses jamais réalisées, c’est un véritable moteur de l’agence. On sait également répondre à la mise en place d’une opération plus cadrée par le client, comme cela peut-être le cas lorsque nous opérons en sous-traitance avec un cahier des charges préétabli.

Comment avez-vous fait face à la crise du Covid-19 ?

V.M. : Pour nos actions Print et Digital, nous avons su nous adapter très rapidement en continuant d’accompagner la transition naturelle du papier vers l’écran et en renforçant encore nos capacités sur le digital. Pour les évènements « physiques », cela a été évidemment plus complexe et nous avons dû réfléchir à de nouveaux formats onlines. Ainsi nous avons orchestré des réunions et conférences vidéo avec des présentations rythmées pour capter l’attention de participants souvent en indigestion de pixels. En tant que professionnel de l’événementiel, nous avons constaté que trop d’écran nuit à la concentration. Pour la conserver, nous intégrons des relances avec des conférenciers, des animateurs de débat, des happenings d’artistes ou des interventions d’invités surprise en duplex par exemple… Nous appliquons une règle simple de la pédagogie : 20 minutes de concentration et 10 minutes de récréation ! Ainsi nous « cassons » la monotonie d’une présentation trop « sur des rails ». Nous incitons également nos clients à diffuser un maximum de contenus enregistrés afin de maximiser la qualité des interventions, sans négliger pour autant l’interactivité. La comparaison avec un 100% LIVE est sans appel : un participant a apprécié le format court et dynamique d’une présentation alors qu’il venait d’assister à une session de 3h30 dont 1h30 de vidéo ! C’est ce type de retour qui valide l’efficacité de notre concept.

Comment voyez-vous votre métier demain ?

N.F. : Il faut continuer de se réinventer, mais sans pour autant tout balayer ! Face à une concurrence qui n’a pas notre expérience de la technique, par exemple dans l’audiovisuel, ou pas de compétence dans l’événementiel et peu de compréhension réelle du marché de nos clients, d’une stratégie marketing, de ses enjeux, de sa finalité… nous avons des arguments à faire valoir. Face aux contraintes sanitaires actuelles, nous réfléchissons à de nouvelles solutions. Nous préconisons notamment de faire vivre les salons par les personnes ne pouvant être présentes sur le stand en s’appuyant sur des diffusion LIVE et des contenus pré-enregistrés en studio, cela afin de se libérer des contraintes techniques que l’on rencontre sur un lieu d’exposition et proposer ainsi une plus grande pérennité des actions. Mais fondamentalement, quelles que soit les solutions virtuelles proposées, nous croyons à la force des événements en présentiel, sans pour autant cesser de réfléchir à de nouvelles solutions adaptées à l’ère du temps.

(Entretien réalisé par Yoan Langlais)