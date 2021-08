« EA A DES LANCEMENTS PROMETTEURS CETTE ANNÉE »

Entre multiples acquisitions et nouveautés nombreuses pour le 2e trimestre, EA est dans une belle période. Dominique Cor, Head of Brand Sponsorship Product strategy and Markets development chez Electronic Arts, nous explique la stratégie de son groupe.

Quel bilan tirez-vous des derniers mois ?

Depuis le début de la pandémie, nous avons vu de nombreux changements dans notre façon de travailler en tant qu’entreprise et dans la manière dont les gens consomment le jeu vidéo. De plus en plus de personnes se sont tournées vers les jeux vidéo car c’était pour eux un moyen de s’amuser pendant cette période difficile et de rester connectés avec leurs amis. En fait, 42 millions de nouveaux joueurs dans le monde ont rejoint notre communauté l’année dernière. Pendant le confinement, le jeu a été un moyen important pour les joueurs de se réunir. Un récent sondage Google a montré que 40% des nouveaux joueurs disent qu’ils envisagent de continuer à jouer après la pandémie. Récemment, nous avons lancé trois nouveaux jeux, dont It Takes Two, Mass Effect: Édition Légendaire et Knockout City, qui ont été très bien accueillis par les joueurs en France et à travers le monde. Apex Legends est l’exemple d’un jeu qui n’a cessé de croître au cours de la dernière année et pendant la pandémie, atteignant plus de 100 millions de joueurs sur consoles et PC.

Vous avez multiplié les acquisitions majeures depuis quelques mois. Quel impact cela aura-t-il sur votre activité ?

Nos acquisitions récentes nous permettront d’apporter de nouveaux jeux fantastiques. Cette année se joignent à notre famille : Codemasters, un développeur et éditeur anglais spécialisé dans la simulation de jeux de course, Glu Mobile, une société de jeux mobiles basée à San Francisco, ainsi que Metalhead Software, un studio de développement de jeux basé à Victoria au Canada, qui a notamment créé le jeu à succès Super Mega Baseball. Avec Codemasters, nous avons créé un portefeuille puissant de titres de course comme Dirt, Dirt Rally, Grid, Project Cars et les jeux officiels de Formule 1. Combiné à nos franchises Need For Speed et Real Racing, nous sommes en mesure d’offrir une gamme avec des titres passionnants aux fans de course automobile.

Nous sommes ravis de la complémentarité des portefeuilles d’EA et de Glu, qui couvre de nombreux types de jeux mobiles notamment le sport, le RPG, le lifestyle et les jeux occasionnels. Ensemble, nous offrirons des franchises comme Design Home, Covet Fashion et MLB Tap Sports Baseball à plus de joueurs à travers le monde.

Quelle est votre politique sur les nouvelles consoles ?

Nous sommes ravis du potentiel des consoles de nouvelle génération et nos franchises sont bien placées pour en tirer parti. Chaque transition de consoles a élargi le public qui joue à des jeux et nous nous attendons à ce que celles-ci le fassent aussi. En 2020, nous avons sorti de nouveaux jeux optimisés spécifiquement pour ces consoles et cette année nous allons sortir toute notre gamme de titres sur les consoles nouvelle génération. Concernant la Switch, cette année, nous avons sorti Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville Édition Intégrale, Apex Legends et Knockout City sur Nintendo Switch, avec Lost in Random à venir plus tard cette année.

Comment analysez-vous la place du jeu vidéo dans le contexte sanitaire des derniers mois ?

La pandémie a été un moment difficile pour beaucoup de gens, mais les jeux vidéo ont été une expérience positive et importante pour les joueurs tout au long de cette période. Les jeux vidéo ont été non seulement une source d’inspiration et de joie, mais aussi un moyen de rassembler les gens et de se connecter entre eux. Ils nous ont permis de nous échapper collectivement vers des mondes différents, de nous divertir et de créer ensemble. L’année dernière, nous avons lancé une campagne mondiale appelée Stay & Play. En France, des athlètes, des célébrités et des influenceurs ont joué avec des joueurs de chez eux. Ces tournois ont apporté une valeur ajoutée à nos jeux et ont aidé les gens à trouver de nouvelles formes de divertissement à un moment où ils en avaient le plus besoin.

Quels sont vos principaux titres pour les prochains mois ? Et quels seront leurs points forts ?

Nous continuerons de placer nos joueurs au centre de tout ce que nous faisons. Nous avons des lancements prometteurs cette année à travers nos franchises EA Sports comme FIFA, NHL et Madden NFL et d’autres blockbusters comme Battlefield 2042 ou F1 2021. Il y aura également le retour de la franchise PGA Tour au premier semestre 2022.

Battlefield 2042 sera disponible le 22 octobre et proposera une expérience incroyable qui va révolutionner le multijoueur. Propulsé par une technologie de pointe qui exploite tout le potentiel de la nouvelle génération de consoles, le jeu proposera des parties jusqu’à 128 joueurs ajoutant une nouvelle dimension aux combats multijoueur. Après l’acquisition de Codemasters, nous avons également hâte de lancer F1 2021 le 16 juillet prochain, la première sortie de notre studio Codemasters depuis qu’ils nous ont rejoints en début d’année. F1 2021 est une expérience de course sur consoles nouvelle génération qui mettra en vedette les équipes, les pilotes et les circuits du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA de 2021.Le jeu introduira un tout nouveau mode histoire appelé Point de Rupture, un mode Carrière amélioré avec l’option deux joueurs et trois nouveaux circuits seront disponibles comme contenu gratuit pour tous les joueurs après le lancement.

L’esport est un axe important de la stratégie d’Electronic Arts. Quelle est votre stratégie dans le domaine ?

Nous constatons que les habitudes de consommation de divertissement changent, et cette transformation s’est accélérée pendant la pandémie. L’esport en particulier a maintenant franchi un nouveau cap de notoriété auprès du grand public en prenant notamment le relais, suite à l’interruption des événements sportifs classiques dans le monde entier pendant la crise sanitaire. EA adopte une approche globale pour relier l’esport à l’idée de divertissement. Nous élevons la qualité de production de nos événements, connectons les joueurs professionnels aux célébrités afin d’accroître la reconnaissance des stars de l’esport et opposons les athlètes/animateurs dans des formats compétitifs pour la première fois. L’esport a la capacité unique de divertir à travers des expériences interactives et de rassembler les gens en tant que communauté partout dans le monde. Nos tournois FIFA 21, Apex Legends et Madden en sont des exemples parfaits. Nous pensons que cela ne fera que s’accélérer dans les années à venir, à mesure que l’industrie du jeu vidéo continue de croître.

Quelles sont vos ambitions sur le jeu sur mobile ?

Le mobile est la plus grande plateforme de jeu au monde, et elle continue de croître d’année en année. Nous avons une bonne expérience dans ce domaine et six de nos jeux figurent d’ailleurs dans le Top 20 des titres les plus téléchargés depuis 2012. Nous avons embauché de nouveaux dirigeants et talents au sein de nos équipes mobiles chez EA, et nous sommes désormais en mesure de maximiser le suivi de nos principaux jeux sur mobile, notamment Star Wars : Les Héros de la galaxie, Les Sims Mobile et Real Racing. Au cours de l’année prochaine, nous présenterons nos franchises Apex Legends et Battlefield sur mobile. Notre récente acquisition de Glu Mobile s’inscrit dans notre objectif de réunir des équipes avec des portefeuilles de produits complémentaires et des capacités qui mèneront à encore plus de grands jeux.