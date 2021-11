SMART MONITOR, LA NOUVELLE PRIORITÉ DE SAMSUNG

Afin de satisfaire les nouveaux besoins des consommateurs, Samsung a créé de nouveaux types d’écrans à la fois intelligents et connectés capables, de manière autonome, d’être un hub pour l’Entertainment ou faire de la bureautique. Christopher Partridge, Product Manager Consumer Monitors chez Samsung Electronics France, nous présente ce concept disruptif.



Pourquoi avoir conçu des « smart monitors » ?

Avec la crise sanitaire, qui a accéléré des tendances sous-jacentes, les consommateurs se sont aperçus que le télétravail, les devoirs des enfants, le jeu vidéo et des services de streaming nécessitaient de nouveaux écrans plus polyvalents. Donc beaucoup ont investi sur des écrans de PC, mais qui ne répondaient pas forcément à tous leurs besoins réels. Nous pensons qu’il

faut de nouveaux types d’écrans pour satisfaire ces nouveaux besoins et qu’il faut raisonner non plus en termes de technologies mais d’usages. Nous avons donc choisi de créer des vrais écrans intelligents, fruits des prouesses de notre R&D, en implémentant des technologies existant chez Samsung.

Comment les consommateurs peuvent-ils utiliser ces écrans intelligents ?

Dotés de processeurs ainsi que du wifi et reliés au cloud, ces « smart monitors » sont capables de manière autonome de satisfaire l’immense majorité des besoins IT « classiques » d’un utilisateur. Ils peuvent être installés dans toutes les pièces (chambre, salon, chambre d’enfant ou même cuisine) comme écran principal, secondaire ou de substitution à une TV et être utilisés efficacement, pour du télétravail la journée, pour les devoirs des enfants en début de soirée et pour regarder une série le soir.

Comment fonctionnent-ils concrètement ?

Ces « smart monitors » permettent sans intermédiaire, via des applications dédiées integrées dans l’écran, de regarder du streaming vidéo ou la télévision (Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube, OCS, Molotov…) mais aussi de surfer sur internet, de faire de la bureautique (puisqu’ils fonctionnent notamment avec Microsoft 365) ou de gérer la maison connectée. Ces écrans

intelligents peuvent avec un connectique sans fil en wifi ou Bluetooth, se connecter à un smartphone, à un casque, à une télécommande, à une barre de son, à une souris, à un clavier ou aux objets connectés de la maison, mais aussi à toutes les « devices » filaires comme un ordinateur fixe ou portable et une console via le HDMI. Et ce tout en fonctionnant avec des assistants vocaux (Alexa, Assistant Google…) ou des applications comme AirPlay 2, Smart Hub ou SmartThings.

Il faut une vraie inventivité pour innover dans le très concurrentiel marché des écrans. Ce concept disruptif peut donc changer la donne pour le secteur, via la création de nouveaux usages et le faire monter en valeur. Ces «smart monitors » doivent en conséquence nécessairement être montrés en magasin de manière didactique et interactive pour expliquer leur différence

fondamentale avec un écran traditionnel. Nous vous proposons (également) un pack PLV qui vous permettra de mettre en avant le produit en magasin. Ce pack est composé d’un Topper, un Side pop, et d’un support pour la télécommande du Smart monitor. Afin de bénéficier de ce pack, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : smartmonitor@samsung.fr

Comment se décline la gamme ?

Le concept est décliné en deux grandes séries : les M5 (27 et 32 pouces full HD) et M7 (32 pouces, UHD 4K avec de l’USB-C en plus). Et ce avec des prix tout à fait raisonnables : 249 euros pour le M5 27 pouces, 399 euros pour le M7 32 pouces… Des nouveautés vont étoffer les gammes comme cet hiver un M5 27 pouces blanc ou un M7 en 43 pouces.