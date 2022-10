ACER, LA PREDATOR LEAGUE 2022 S’INVITE A LA PGW

La Paris Games Week sera l’occasion pour Acer d’organiser la première finale française de la Predator League 2022, compétition européenne d’esport qui se joue sur Rocket League. Un moment fort pour les gamers où Acer entend communiquer sur sa technologie SpatialLabs de 3D sans lunettes sur PC. Explications avec Karim Ouahioune, directeur marketing et communication d’Acer France.

Quel sera votre argument différenciant sur le marché du gaming sur cette fin d’année ?

Nous allons capitaliser sur notre technologie 3D stéréoscopique SpatialLabs qui est le fruit d’un travail de plusieurs années d’une start-up néerlandaise, détenue en joint-venture par le groupe Acer (cf. interview MM291). D’abord développée par nos ingénieurs sur notre gamme de PC ConceptD destinés aux professionnels et créatifs, nous déclinons à présent cette technologie maison sur nos PC gaming. Concrètement, notre solution SpatialLabs propose une nouvelle expérience aux joueurs afin qu’ils profitent pleinement des effets 3D, sans lunettes ni casque de réalité virtuelle. C’est une solution simple et efficace, qui est réellement bluffante à l’usage. Le joueur bénéficie d’un réel effet de profondeur en naviguant dans le jeu. Tous les jeux développés sur le moteur Unreal sont compatibles avec notre solution 3D, soit 90% des jeux PC. Et nous avons optimisé les effets sur des jeux comme Tomb Raider, Forza Horizon 5 ou God of War et d’autres. Pour faire tourner cette solution dans les meilleures conditions, il faut bénéficier de toute la puissance du Predator Helios 300 qui est équipé de notre système de refroidissement à métal liquide, méthode la plus performante du marché. Ce PC portable sera notamment disponible dans une configuration ultime (Intel Core i9/ 32 Go / RTX 3080 à 3 999 euros). En complément, nous proposerons également, pour les joueurs déjà équipés d’un PC puissant, un écran externe de 15,6 pouces appelé le SpatialLabs view 3D, qui restitue cette même expérience de 3D sans lunettes. Une solution ultramobile très pratique pour les professionnels créatifs et les joueurs.

Quelles seront les autres nouveautés gaming importantes de fin d’année pour Acer ?

Sur la cible des créateurs de contenus et joueurs à la recherche d’un PC à la fois puissant et élégant, nous proposons le nouveau Triton 300 SE (Intel Core i7 / 16 Go / RTX 3060 à 1 499 euros). C’est typiquement la machine gaming qu’on peut sortir en réunion et sur laquelle on pourra jouer le soir après sa journée de travail. Il ne pèse que 1,7 kg. En outre, c’est le premier Triton à intégrer un écran Oled 3K (2880×1800) qui permet une restitution haut de gamme de l’image grâce à une fréquence de 90 Hz et une réactivité de 1 ms dans le respect des couleurs (DCI-P3). Nous n’oublions pas les joueurs sur PC fixe avec le Predator Orion 7000 qui répond aux joueurs qui cherchent un maximum de puissance en intégrant les toutes dernières technologies. Enfin notre best-seller sera le Nitro 5 qui propose l’un des meilleurs rapports qualité/prix pour les joueurs plus mainstream.

Quel sera votre temps fort en termes de communication auprès des joueurs ?

Acer est l’organisateur de la première compétition esport européenne de la Predator League qui se joue sur Rocket League. La finale française de cette compétition se déroulera sur la grande scène de la PGW de notre partenaire Fnac Darty. Ce sera une grande fête. On a modifié le calendrier pour être présent sur la PGW, et ainsi, marquer le coup pour le lancement de la première édition de cette compétition. Ce sera le temps fort de notre communication auprès des joueurs français. Après deux années d’absence, la PGW est très attendue par les joueurs. L’impact sera très fort. Les joueurs présents seront nombreux sur le salon et la retransmission Live sera suivie par un public encore plus large. La structure Rocket Baguette nous appuie pour l’organisation de ce projet d’envergure que nous organisons de bout en bout. En effet, la Predator League existe en Asie depuis 5 ans où elle représente déjà une compétition très importante avec des prix de l’ordre de 500 000 dollars. L’Europe intègre donc le circuit officiel de la Predator League pour la première fois grâce à cette compétition sur Rocket League. Acer réaffirme ainsi son rôle de marque leader du gaming, présente sur l’esport, en organisant une très belle compétition en Europe dans 16 pays (avec une dotation de 90 000 euros pour l’EMEA). La finale européenne, réunissant tous les finalistes de chaque pays, se déroulera le 20 novembre prochain après la PGW.

A noter que lors de ce grand rendez-vous de la PGW, nous serons également sur le stand Fnac pour présenter 5 de nos produits gaming : le PC portable Predator Helios 300 SpatialLabs, l’écran SpatialLabs View 3D, les PC portables Predator Triton 500 SE et Nitro 5. Ce sera l’occasion de démontrer la technologie SpatialLabs qui demande d’être vue et essayée pour convaincre le joueur vers ce choix d’équipement. Rien ne remplace l’expérience du rendu réel face à l’écran, tester est la meilleure façon d’adopter un produit ou une technologie.

« La finale française de la Predator League qui se joue sur Rocket League se déroulera sur la grande scène de la PGW du stand Fnac Darty »

Quel est votre analyse sur l’évolution possible du marché PC sur cette fin d’année ?

Après une période délicate en début d’année sur le marché du PC en général, Acer bénéficie d’une situation saine sur ses stocks qui nous permettra d’animer cette période de Black Friday, et la période de Noël, avec de très belles offres, notamment sur les Predator Triton et Nitro. Acer disposera d’arguments convaincants et avantageux pour les joueurs. Nous sommes confiants pour la fin d’année.

Acer arrive avec ses deux premières trottinettes sur le marché français. Pour quelles raisons Acer se lance sur le marché de la mobilité urbaine ?

Acer est un groupe technologique qui dispose de laboratoires de R&D très importants à Taiwan. Nous avons plusieurs filiales qui travaillent sur la Smart City et l’intelligence artificielle en lien avec de nombreux domaines comme les bornes de recharge ou des bâtiments intelligents. Acer dispose d’ailleurs de plusieurs filiales dans ces domaines. Les premières trottinettes Acer – Série 3 et Série 5 – profitent donc de tout le savoir-faire de nos ingénieurs. Elles intègrent des cartes-mères et de l’électronique embarquée qui viennent du PC. Nos ingénieurs ont particulièrement travaillé l’autonomie des trottinettes notamment de la Série 5 capable de parcourir jusqu’à 65 km avec une seule charge. Ce sera d’ailleurs le point fort de ce modèle dans sa catégorie.

Les trottinettes Série 3 et Série 5 (commercialisées à 399 et 499 euros) offrent l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Conçues en aluminium, elles bénéficient de la robustesse, de la durabilité et de l’ergonomie que l’on retrouve sur tous nos produits. Car avec Acer, l’utilisateur a l’assurance d’une marque reconnue qui lui offre toutes les garanties nécessaires autant sur la conception que sur son SAV de qualité. Basé à Angers, il offre toute son expertise et sa proximité sur le territoire permet d’intervenir dans des temps record. Ces deux modèles seront disponibles en avant-première chez Fnac Darty.