Acer : un nouveau Packard Bell dévoilé à l’IFA

À l’occasion de sa conférence mondiale qui s’est tenue à l’IFA, Acer a dévoilé la nouvelle identité de sa marque Packard Bell. Valérie Piau, Vice-Présidente Marketing et New Business d’ACER EMEA revient sur cette création et les premières nouveautés produits déjà commercialisées.

Pourquoi avoir choisi de remettre au premier plan la marque Packard Bell ?

A l’origine, tout est parti de la volonté de notre PDG Jason Chen de se développer en dehors du marché du PC. Le groupe Acer réalise déjà 30% de son chiffre d’affaires hors PC. L’ambition de faire renaître Packard Bell en Europe a pris tout son sens à l’occasion du centenaire de Packard Bell. La marque est née aux États-Unis en 1926 en commercialisant des radios. En France, la marque est plus connue pour ses PC mais elle proposait déjà d’autres produits multimédia (NDLR : rachetée par Acer en 2008). C’est une marque grand public. Pour ce retour, nous avons adopté un positionnement audacieux et différent de celui d’Acer, axé sur le style de vie (lifestyle) avec des couleurs vives en lien avec les nouvelles tendances déco d’aujourd’hui. La nouvelle identité visuelle de Packard Bell est résumée par une promesse : « Tech It Easy ». Nous ciblons ainsi un large public.

Quels sont les premiers produits Packard Bell?

Lancées officiellement à l’IFA, six catégories de produits lifestyle ont été créées. Nous avons fait le choix de lancer un seul ordinateur portable, très différenciant de ce qui existe : le Dot Book, de couleur orange, conçu pour répondre aux besoins informatiques essentiels. En complément, les claviers et souris (DotCombo) et les casques audio (DotBass), tous très colorés, se marient parfaitement. Nous avons des nouveautés plus surprenantes comme la platine vinyle vintage au format valise (DotLoop) et une enceinte connectée et aimantée au look également original (DotTune). Sur le salon, les retours des retailers ont été tout de suite très positifs. C’est très encourageant pour la suite. Le packaging a été soigneusement travaillé afin d’attirer le regard en linéaire. Nos gammes seront toutes disponibles au dernier trimestre 2026 chez nos partenaires du retail français. Ces derniers profitent des garanties des services du groupe Acer : chaîne logistique, SAV, centre de réparation, etc. C’est un projet à long terme, nous travaillons déjà sur les nouveautés de 2027.

Quels étaient les autres nouveautés Acer dévoilé à l’IFA ?

Dans l’univers du gaming le gaming, nous avons dévoilé une nouvelle console portable (Predator Atlas 7) très performante qui vient compléter notre gamme (Predator Atlas 8). Sur ce format en croissance, nous avons aussi présenté un nouveau concept : le Dual Play Mini. Il s’agit d’une console portable gaming avec un écran rotatif, permettant de passer facilement du mode console en usage mini-PC portable. Sur l’ultraportable, Acer franchit un cap avec le nouveau Swift Blade 14 qui ne pèse que 799 g, conçu dans un alliage unique de fibre de carbone, de magnésium et d’aluminium. Enfin le concept du nouveau Vero 16 a été revu pour évoluer vers toujours plus de réparabilité.