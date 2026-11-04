Samsung Lifestyle : l’art de s’exposer

Leader de la TV depuis 20 ans, Samsung a dévoilé de nouveaux modèles de références dans la collection Lifestyle comme le téléviseur The Frame Pro et le vidéoprojecteur Freestyle+. Maryline Bererd, cheffe produit senior TV Lifestyle et projecteur de Samsung revient sur l’offre Lifestyle du constructeur.

Quelle est la toute dernière nouveauté au sein de la gamme Lifestyle ?

The Freestyle+ est le dernier né de la collection. Loin d’être un simple vidéoprojecteur, il s’agit d’un modèle ultra-compact et intelligent, prêt à vous accompagner partout et doté de l’interface Samsung, qui offre l’expérience la plus complète du marché pour le divertissement. Le Freestyle+ s’adapte aux différents usages : regarder un film ou une série TV, jouer, suivre du sport. Il s’inscrit parfaitement dans la catégorie Lifestyle qui s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’objets techniques à intégrer discrètement dans leur intérieur. Techniquement, The Freestyle+ se pose n’importe où, dans un angle de la pièce ou sur une surface non plane ; il recalcule automatiquement pour offrir la meilleure image (100 pouces, 430 Lumens) et avec un son immersif à 360°. Il intègre le Vision AI Companion qui accompagne l’utilisateur dans tous ses usages (réglages techniques, personnalisations, etc.). Le Vision AI Companion est d’ailleurs au cœur de l’expérience de tout l’écosystème Samsung en 2026, il est disponible sur la majorité des TV Samsung 2026.

The Freestyle+ complète l’offre de vidéoprojecteurs de Samsung et constitue une montée en gamme intéressante avec The Freestyle. Elle se poursuit avec The Premiere 7 et 9, deux modèles Laser 4K, à courte focale, qui offrent une image de qualité premium jusqu’à 130 pouces dans un encombrement minimum. La qualité est telle qu’une majorité de consommateurs n’utilisent pas d’écran pour plus de simplicité. Ce sont autant de vecteurs d’accélération de l’adoption des vidéoprojecteurs dans les foyers.

Quels sont les qualités de votre nouveau téléviseur The Frame Pro ?

Devenu un véritable succès avec 5 millions de TV The Frame vendues dans le monde, The Frame Pro a la particularité d’être le premier téléviseur Lifestyle à intégrer le boitier sans fil One Connect (Wi-Fi 7, porté 10 mètres, avec détecteur de mouvements et accroche murale incluse), ce qui le rend encore plus élégant dans un intérieur design, conformément à l’esprit de la collection Lifestyle. Disponible en 55, 65, 75 et 85 pouces, son nouvel écran ultrafin sans reflet (Neo QLED 4K) affiche une qualité d’image incomparable, capable d’un rendu unique pour afficher des chefs d’œuvres présentes au sein de notre Art Store. La plateforme regroupe 5 000 tableaux issus des plus grands musées du Monde : Le Louvre, Musée d’Orsay et le Centre Pompidou en France, mais aussi le MoMA et The Met à New-York, La Tate Gallery à Londres, etc. En 2026, l’Art Store propose une nouvelle sélection de 51 chefs-d’œuvre du Louvre dont pourront profiter tous nos abonnés, Art Store désormais disponible sur nos gammes 2026 de TV Micro RGB, Neo QLED et OLED S99H.

Autre téléviseur Lifestyle, The Moving Style est un TV de 27 pouces tactile, monté sur roulette pour accompagner son utilisateur. Il peut se détacher et s’utiliser en chevalet avec la poignée. Le produit suit l’utilisateur et non le contraire. Et on constate un intérêt du marché pour ce type de produit qui élargit le spectre des possibilités.