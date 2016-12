RECUL DES VENTES DE PC AU 1ER TRIMESTRE 2016

Au 1er trimestre 2016, le marché du PC en France suit la tendance mondiale, affichant des ventes globalement à la baisse, même si elles sont moins marquées. Selon le cabinet d’analyse Gartner, les ventes de PC tous supports confondus ont en effet reculé de 5,7 % au 1er trimestre dans l’Hexagone à 2,1 millions d’unités. A comparer aux 9,6 % de baisse enregistrés au niveau mondial (plus de 60 millions de PC écoulé) et aux 7,6 % de recul global en Europe de l’Ouest (12,4 millions de PC). Globalement, le segment grand public est à la peine, avec un recul de 10,9 % par rapport à l’année dernière en France. Le marché professionnel parvenant à limiter la casse avec un repli de seulement 1 %. En ce qui concerne les formats, le marché des portables traditionnels a représenté 49 % des PC vendus en France sur le 1er trimestre, selon Gartner, alors que les desktops et les ultramobiles premiums ont représenté respectivement 34 et 18 % des ventes. La croissance sur les convertibles et formats détachables s’est maintenue autant chez les professionnels qu’auprès du grand public. A noter enfin que le segment des hybrides est le seul à afficher une croissance (+ 13 %). Du côté des constructeurs, HP maintient sa position de leader en France avec 24,3 % de PDM et une croissance de 3,5 %, devant Asus (17,7 % de PDM) qui affiche une croissance de 8,6 % et ravit la seconde place à Lenovo (- 12,8 % sur le trimestre). C’est le groupe Acer qui subit le plus fort revers (- 28,6 % en France). Isabelle Durand, analyste chez Gartner, ne prévoit pas d’amélioration sur le marché français avant le troisième trimestre 2016.