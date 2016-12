UN DEBUT D’ANNEE 2016 POSITIF POUR LES BIENS D’EQUIPEMENT DE LA MAISON

Le marché des biens d’équipement de la maison en France a enregistré un chiffre d’affaires de 7,7 milliards d’euros au premier trimestre 2016, en hausse de 7,2 %. L’EGP se porte bien grâce aux effets conjugués du passage à la TNT HD et de l’Euro 2016. On notera la bonne santé des systèmes de chaînes connectées (+ 26 %) et des petites tailles d’écran (jusqu’à 32 pouces) alors que le Home Cinéma baisse de 34 % en valeur. De son côté, la micro-informatique progresse de 2,9 % grâce aux notebook (+ 4 %) tandis que les tablettes continuent à fortement décroître. La croissance des PC gaming s’accompagne d’une augmentation des ventes de matériels et périphériques. Enfin, le secteur des télécommunications progresse de 5,9 %, principalement tiré par les smartphones (+ 8 % en valeur) et les wearables (+ 50 % en valeur). Les montres connectées haut de gamme (prix moyen supérieur à 250 euros) sont par contre les seules à avoir bien performé.