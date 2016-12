UN TIERS DES INTERNAUTES FRANÇAIS CONSULTE DES SITES PIRATES

Selon une étude réalisée par Médiamétrie pour le compte de l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa) et du CNC, près d’un internaute français sur 3 (30 %) a consulté au moins une fois par mois un site de piratage de films et séries TV (que ce soit en streaming, téléchargement direct ou P2P) en 2015, soit plus de 14 millions de Français contre 13,4 millions en 2014. Entre 2009 et 2015, la croissance des visiteurs de ces sites a ainsi progressé de 24,15 %. Selon l’étude, qui a mesuré l’utilisation de 371 sites pirates, le téléchargement par DDL a été particulièrement plébiscité en 2015, atteignant un record d’utilisateurs mensuels (7,67 millions), devant le P2P (5,8 millions) et le streaming (5,4 millions). On y apprend également que le téléchargement est davantage utilisé par les hommes (61 %), là où les femmes préfèrent le streaming (51,1 %). Sans surprise, les plus gros utilisateurs de ces sites sont les 34-49 ans (30,8 %) et les 25-34 ans (22,4 %). Leur profil social est plutôt élevé, 36,5 % des pirates étant des cadres CSP+ contre 30,9 % de CSP-, et 45,6 % disposant de revenus compris entre 27 000 et 54 000 euros par an. A noter, que les élèves et les étudiants ne représentent, au final, que 10 % de l’ensemble. Parmi, les films les plus piratés en 2015, on retrouve Jurassic World, La Famille Bélier, Taken 3 ou encore Mission Impossible – Rogue Nation. Côté séries, The Walking Dead et Game of Thrones arrivent en tête des séries le plus piratées en 2015.