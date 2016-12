Numéro 228 – Août 2016

VIDÉO : LES COFFRETS DE NOËL 2016 DE A À Z

Après un début d’année pour le moins morose, la saison des coffrets de Noël s’annonce plus que jamais stratégique pour les éditeurs et plus globalement pour l’ensemble du marché de la vidéo. Zoom sur les coffrets de Noël 2016 et les différentes stratégies des éditeurs.

DISTRIBUTION : LA FNAC PARÉE POUR LES COFFRETS DE NOËL

Le rendez-vous des coffrets de Noël est un rendez-vous essentiel pour une enseigne comme la Fnac. Explication sur la stratégie de l’enseigne dans le domaine avec Olivier Garcia, directeur vidéo, disque et gaming de la Fnac.

SONY DADC FAIT SON SHOW AU PALAIS BRONGNIART

Le 23 juin, Sony DADC avait réuni ses partenaires au Palais Brongniart afin de présenter ses solutions dans les domaines des packagings, de la mise en avant en magasin ou de la gestion de cycles de vie des produits. Reportage.

MEDIA LOGISTIQUE UNE AUTRE FACETTE DE MEDIA INDUSTRY

Media Logistique, filiale du groupe Media Industry, élargit aujourd’hui son offre de services. MultiMédia à la Une a rencontré Laurent Villaume, directeur général adjoint de Media Logistique, pour en parler.