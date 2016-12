Numéro 231 – Novembre 2016

JEU VIDEO : DOSSIER E-SPORT

L’e-sport est un enjeu majeur pour toute la filière vidéoludique et une source de revenus de plus importante pour les magasins. Dans ce dossier, MultiMédia à la Une fait le tour des différentes thématiques qui en découle : compétitions, starification des joueurs vedettes, montée en puissance du matériel et des accessoires dédiés….

KAYANE, AMBASSADRICE DE L’E-SPORT

Kayane, est l’une joueuse professionnelle française de jeu vidéo les plus reconnues et médiatisées. Elle joue de longue date sur plusieurs jeux de combat en tournoi comme Street Fighter. Elle nous fait partager son expérience de joueuse professionnelle.

KOCH MEDIA DE PLUS EN PLUS AMBITIEUX

Koch Media connait une croissance soutenue et s’impose de plus en plus sur le marché français comme un acteur de référence. Klemens Kundratiz, PDG de Koch Media et Olivier Comte, DG France, nous explique les ambitions de leur groupe.

L’OBSESSION DU SON PAR PHILIPS

L’américain Gibson Innovations conçoit et commercialise les casques, les produits audio et vidéo, et le Home Cinéma de la marque Philips. Entretien avec Edouard Petit, directeur marketing de Gibson Innovations France qui revient sur l’évolution du marché et les nouveautés de Philips.

ET AUSSI :

Sell – Emmanuel Martin, Turtle Beach – David Minazzio, Koba Films – Nicolas Velle, Asus – Clément Guillaumin, Games Alliance – Rob Stevenson, Philips Lighting – Christophe Bresson , LG, un temps d’avance sur l’Oled, etc…