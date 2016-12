LE JEU MOBILE CONTINUE À BATTRE DES RECORDS

Chaque mois amène son lot de bonnes nouvelles pour le jeu vidéo sur mobile. Ainsi, les revenus générés par les Appstore pourraient, selon App Annie, dépasser les 189 milliards de dollars en 2020, dont 55 % pour le jeu vidéo (66% actuellement). 51 milliards de dollars proviendraient des publicités in game. Il profiterait selon App Annie d’un parc installé de smartphones de 6,2 milliards d’unités en 2020 (2,7 milliards actuellement) notamment grâce à la montée en puissance très nette des pays émergents.

Le jeu mobile enregistre aussi actuellement quelques records spectaculaires. Malgré une nette baisse de son utilisation, Pokémon Go continue de battre des records. Il est devenu fin septembre le jeu vidéo mobile ayant atteint le plus vite (90 jours) les 600 millions de dollars de chiffre d’affaires, selon App Annie. Pour mémoire, Clash of Clans avait attendu plus de 500 jours, Puzzle & Dragons plus de 400 jours et Candy Crush Saga, 200 jours. Sur ses 3 premiers mois de commercialisation, Pokémon Go représenterait 45 % du temps passé sur tous les jeux Android. Côté marché, la Chine représente désormais le plus gros marché en termes de chiffre d’affaires généré sur App Store iOS dans le monde, avec un chiffre record au 3e trimestre 2016 de 1,7 milliard de dollars, soit le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais relevé pour un pays asiatique.