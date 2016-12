MONTRES CONNECTÉES : UN MARCHÉ DIVISÉ PAR 2 EN UN AN

Alors que le marché des montres connectées affichait déjà un recul de 50 % au second trimestre 2016 par rapport à l’année précédente, la situation ne s’est pas améliorée au cours du 3e trimestre d’après les estimations du cabinet IDC. Elle s’est même encore dégradée puisque les ventes mondiales de smartwatchs ont plongé de 51,6 % sur la période à seulement 2,7 millions d’unités vendues, contre 5,6 millions un an plus tôt.



Une chute abrupte que l’institut explique en partie par le calendrier de renouvellement des montres connectées et notamment la sortie tardive de la nouvelle génération de l’Apple Watch arrivée sur le marché que fin septembre. D’ailleurs, pour Apple, la chute est encore plus brutale. Si le groupe à la pomme conserve son leadership, sa part de marché ne serait en effet plus que de 41,3 %, contre 70,2 % un an plutôt. Selon les estimations d’IDC, Apple aurait ainsi livré 1,1 million de smartwatchs au 3e trimestre, en repli de 71,6 % sur un an. Derrière, seuls Samsung (+ 9 % à 400 000 unités vendues) mais surtout Garmin qui s’appuie sur une large gamme à destination des sportifs (+ 324,2 % à 600 000 unités) affichent des ventes en progression. Suivent Lenovo (Motorola) dont les ventes ont chuté de 73,3 % à 100 000 exemplaires et Pebble avec des ventes en repli de 54,1 % à 100 000 unités. En dehors du top 5, les livraisons reculent de 27,2 %.