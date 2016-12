RAZER RACHÈTE THX

Razer, spécialiste des accessoires gaming PC, vient de réussir un gros coup en rachetant THX pour un montant non précisé. THX, créé comme Lucasfilm ou ILM par Georges Lucas, reste l’un des grands spécialistes de la certification du son et s’était récemment diversifié vers de nouveaux secteurs comme les concerts avec la technologie THX Live! ou l’inclusion des technologies maison dans des produits partenaires avec THX Inside. A priori les trois activités centrales de THX, et en particulier son activité première, le cinéma, ne changeront pas, THX gardant une certaine autonomie. Néanmoins, la perspective de produits conjoints n’est pas écartée. Razer chercherait de son côté à se diversifier notamment dans le domaine du son et à booster l’expérience autour de la réalité virtuelle, concept auquel il croit beaucoup.