Numéro 233 – Février 2017

DOSSIER SPÉCIAL BLU-RAY ULTRA HD 4K



Désormais tous les éléments sont réunis pour que le Blu-ray Ultra HD 4K décolle en 2017. MultiMédia à la Une vous dresse un bilan complet du paysage pour 2017 grâce à différents intervenants dont Laurent Villaume, président du Blu-ray Partners France.

DOSSIER : LA GUERRE DES PRIX FAIT RAGE SUR LE JEU VIDÉO



Pour la troisième année consécutive, MultiMédia à la Une a mené son enquête sur les prix des jeux vidéo dans les enseignes en plein rush de fin. Ce qui frappe, c’est la baisse de prix parfois drastique de certains blockbusters récents qui, couplée à une guerre des tarifs, fait baisser le prix moyen.

INTERVIEW 2017 : UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR UPV



Afin de faire le point sur la société, ses orientations et les sorties à venir, nous avons rencontré, Pauline Grimaldi d’Esdra, Jean-Philippe Arnal et Eric Legay, respectivement directeur général, directeur commercial et directeur marketing d’Universal Pictures Vidéo France.

Et aussi : Boulanger – Eric Saquet, ESC Conseils & Distribution – Franck Lesaque, Kaps – René Chateau – Bigben – Sniper 4, Just for Games – Ubisoft – PC : les constructeurs à Vegas – etc…