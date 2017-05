MM235 – Avril 2017

Dossier : Les nouveaux usages de l’internaute

Chaque année, Médiamétrie dresse un paysage complet des usages des Français sur Internet. L’année 2016 a été marquée par la montée en puissance irrémédiable du mobile et des réseaux sociaux, devenus un passage obligé pour les marques et les grandes enseignes de la distribution.

Le Labo Fnac sort de l’ombre…

Les fameux guides d’achats du laboratoire d’essai de la Fnac ont laissé place à une version online. La Fnac a lancé un nouveau site baptisé LaboFnac, qui réunit news hi-tech, guides d’achat et tests complets, réalisés par les experts du Labo Fnac. Lionel Jarlan, directeur du laboratoire Fnac, nous explique la démarche.

Clic clac revoilà Kodak

La marque Kodak fait son grand retour en France grâce à la société Kaps France, nouveau distributeur des produits en France. Cartouches d’imprimantes jet d’encre et laser, papier photo mais aussi les piles électriques seront disponibles sous la marque Kodak.

La lumière bleue, ennemi du gamer

Face aux dangers de la lumière bleue, les constructeurs d’écrans et les fabricants de lunettes ont su réagir en proposant des solutions performantes. Revue d’effectif avec Acer, Asus, BenQ, Iiyama et AOC pour les écrans, Eyeblue, Gunnar et Konix pour les lunettes.

Et aussi : Chronologie des médias, Sony DADC Julie Chalmette, Koch Media, Toshiba Pro, Citel Vidéo, Injustice 2, Yo-Kai Watch 2…