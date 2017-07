Numéro 236 – Mai 2017

NUMÉRO SPÉCIAL IT : Analyses et interviews des principaux acteurs des marchés de l’IT, focus produits, …



ACER POURSUIT SA TRANSFORMATION GAGNANTE

Face aux évolutions du marché du PC, Acer a revu sa stratégie dès 2015 afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs. Une mue réussie qui a produits des résultats positifs dés 2015. Interview d’Angelo d’Ambrosio, directeur général d’Acer France.

15 ANS DE SUCCÈS POUR LA MARQUE ASUS EN FRANCE

La marque Asus, référence du marché, poursuit sa marche en avant. Entretien croisée avec Mustapha Nhari, directeur commercial, Clément Guillaumin, directeur marketing et Guillaume Lesguiller, chef produit PC d’Asus France.

« LE PACK PRO CONNECT DE TOSHIBA PEUT CHANGER LA DONNE DANS LA DISTRIBUTION »

L’offre Pack Pro Connect de Toshiba permet à la distribution de s’attaquer à son public de TPE. William Biotteau, Directeur B2B PC & Solutions nous explique tout sur cette nouvelle offre, élaborée en partenariat avec Cisco et Microsoft.

OODRIVE ET CDISCOUNT PARTENAIRES SUR LE CLOUD

Spécialiste du cloud sécurisé , Oodrive a signé un partenariat avec Cdiscount qui exploite sa solution de cloud personnel en marque blanche dans le cadre de son nouvel abonnement « Cdiscount à volonté ». Explications sur ce service et ce partenariat gagnant avec Cédric Mermilliod, cofondateur et directeur général de Oodrive et Cyril Garnier, directeur des services de Cdiscount.

Et ausi : Tristan Bruchet, Business Group Director IT GfK Marilyne Michel D-Link, Frédéric Sérafin Iiyama, Olivier Terme Sony Mobile, Fabrice Raoult Vonino, AOC et Philips, Eclectic développe sa marque MOB, Lenovo, etc…