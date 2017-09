Numéro 237 – Juin 2017-

ENQUÊTE EXCLUSIVE DE LA VIDÉO : UNE 12e ÉDITION SOUS LE SIGNE DE LA RÉSISTANCE

MultiMédia à la Une publie la 12e édition de son enquête de la vidéo. Comme chaque année, l’objectif demeure identique : attribuer aux différents éditeurs/distributeurs de la vidéo une note d’appréciation générale sur les prestations commerciales, éditoriales et opérationnelles. Les résultats complets et détaillés de notre enquête par critères, secteur, éditeurs, etc.

« SONY MISE SUR L’INNOVATION POUR SE DIFFÉRENCIER SUR LA TV »

L’innovation sera au coeur de la stratégie 2017 de Sony sur la télévision. Avec la généralisation du HDR et l’arrivée du premier téléviseur Oled, les sujets ne manquent pas. Entretien avec Guillaume Tiercelin, chef de groupe TV Sony France.

LE TÉLÉCHARGEMENT DÉFINITIF FAIT SON NID

Alors que le marché de la vidéo physique poursuit son érosion, le digital prend peu à peu son envol sous l’impulsion de la SVoD et de l’EST. Longtemps porté par un seul acteur (Apple/Itunes), l’EST séduit. Analyse de ce marché à travers une étude d’AQOA.