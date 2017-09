Numéro 238 – Juillet 2017

DOSSIER : QUELLES PISTES POUR LA DISTRIBUTION DU FUTUR

Les paradigmes de la distribution changent de plus en plus vite afin de s’adapter aux nouveaux consommateurs. Nicolas Diacono, d’Echangeur by BNP Paribas Personal Finance, nous livre son analyse sur les pistes les plus intéressantes pour la distribution du futur.



DOSSIER : PRODUITS DERIVES ET ENSEIGNES CULTURELLES

Micromania et Zing surfent sur les produits dérivés; Deux ans après son lancement, Zing Pop Culture, a ouvert son 7e magasin. Parallèlement, le groupe a déjà ouvert plus de 100 corners Zing Pop Culture au sein des Micromania. Explications avec Philippe Renaudin, directeur marketing et communication de Micromania.