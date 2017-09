Numéro 240 – Septembre 2017

DOSSIER : DIGITAL @ RETAIL, L’EXPLOSION CONTINUE

Le Digital @ Retail continue son explosion et sa diversification. Avec encore + 29 % en valeur au premier semestre, des perspectives alléchantes et des nouveaux concepts qui arrivent toutes les semaines, les voyants sont au vert.

UBISOFT POURSUIT SA CROISSANCE

Entre des résultats en hausse, un E3 2017 de haute volée, une activité de plus en plus diversifiée et un catalogue très dense pour les prochains mois, tous les voyants sont quasiment au vert pour Ubisoft. John Parkes nous donne les clés pour comprendre.

NINTENDO A TOUTES LES CARTES EN MAIN

Nintendo vise des résultats équivalents à ceux de la Génération 7. La fin 2017 sera cruciale avec une Switch qui doit confirmer et des consoles portables qui doivent se pérenniser. Philippe Lavoué, DG France de Nintendo fait le point.