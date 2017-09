LE FESTIVAL SON & IMAGE FÊTE SON 40e ANNIVERSAIRE

Rendez-vous incontournable des audiophiles et des amoureux de l’image, le Festival Son & Image fêtera son 40e anniversaire lors de la prochaine édition qui se tiendra les 14 et 15 octobre prochain au Novotel Paris Tour Eiffel dans le 15e arrondissement de Paris. Comme chaque année les plus grandes marques seront présentes Samsung, Panasonic, Sony, B&W, Audio-Technica, Focal et biens d’autres. 300 marques présenteront leur meilleure offre de casques, systèmes audio, platine vinyles, produits connectés, TV et autres vidéo projecteurs. A cette occasion, les visiteurs éclairés du salon pourront découvrir les dernières nouveautés produits, réaliser des écoutes comparatives et rencontrer en direct les grandes marques présentes. Tous ses passionnés ont ainsi accès à une sélection ultime et exhaustive telle qu’aucun point de vente ne le propose en démonstration comparative. Toutefois le Festival Son & Image sera prolongé « hors les murs » pendant quinze jours, grâce à des démonstrations dans une liste d’auditoriums et de points de vente en France qui commercialiseront les produits.

Pour ce 40e anniversaire, le festival présentera en exclusivité́ mondiale le 1er vinyle connecté et nouvel opus de remixes de Wax Tailor. Dans le détail, ce vinyle, réalisée par MPO, inclue la technologie NFC qui permet de créer un lien entre l’artiste et l’auditeur via les réseaux sociaux, mais aussi l’accès au téléchargement et à tout l’univers digital de l’artiste. Le nouvel album sera en vente en avant-­première à cette occasion. Le vinyle au cœur de cette 40e édition puisque l’opération « Vinyl Wash » qui a pour but de redonner une nouvelle vie aux vinyles sera reconduite (offre limitée à 5 vinyles par personne). Un espace de démonstration fera également la part belle au vinyle avec une écoute comparative vinyle / digital. Enfin l’image est également au cœur du salon à travers un espace de démonstration comparative de l’Ultra HD 4K. Une animation réalisée par le Blu-ray Partners qui rassemblent les plus grands constructeurs de l’EGP et éditeurs de la vidéo. Une autre démonstration Home Cinéma présentera trois salles de cinéma privées, construites dans 3 configurations et prix différents. Enfin le Festival accueillera, comme l’année précédente, l’édition automnale des « Sound Days » plus que jamais tourné vers les produits connectés et nomades.

YL