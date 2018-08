MM248 – Juin 2018

ENQUÊTE EXCLUSIVE DE LA VIDÉO : LES MAJORS EN POLE POSITION

Multimédia à la Une publie la 13e édition de son enquête de la vidéo. Retrouvez les résultats complets et détaillés de notre enquête par critères, secteurs et éditeurs.



XIAOMI S’INSTALLE EN FRANCE

Avec l’arrivée du Chinois Xiaomi qui débarque en France, le segment du milieu de gamme du smartphone s’intensifie encore. En effet, le n°4 mondial des smartphones, part à la conquête du monde avec une offre très concurrentielle. Une phase d’expansion qui passe désormais par la France.

VIDEO : TAXI PASSE LA CINQUIÈME

Taxi 5 : La Relève s’apprête à débarquer en DVD, Blu-ray, VoD et EST. Pour nous en parler, nous avons rencontré Philippe Kaempf et Catherine Touati, respectivement directeur de la distribution et des opérations et responsable vidéo et VoD d’EuropaCorp.

ESC S’ATTAQUE AU MARCHÉ DIGITAL

Depuis sa création en 2014, ESC Editions & Distribution s’est considérablement développé. Elle poursuit aujourd’hui sur sa lancée en ajoutant une nouvelle corde à son arc – le digital – en se lançant dans la distribution VoD. Pour nous en parler, nous avons rencontré Eric Saquet et Frédéric Ansart de Lessan.

