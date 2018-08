MM249 – Juillet 2018

LE WHO’S WHO DE L’ÉCOSYSTÈME DU JEU VIDÉO

En complément de son Indispensable Jeu Vidéo, MultiMédia à la Une en s’appuyant sur Venturebeat et DFC Intelligence vous présente les autres entreprises du secteur classé par catégorie : esport, média, prestataires, plateforme de distribution et de diffusion…

LA PLAYSTATION AFFICHE UNE SANTÉ DE FER

Avec une offre de jeu exceptionnelle pour le futur, des sources de revenus diversifiées et une santé de fer en termes de vente de console ou software, la PS4 a tous les voyants au vert. Philippe Cardon, vice président Europe du Sud de Sony I.E. nous explique les ambitions de son groupe.

SQUARE ENIX VOIT LA VIE EN ROSE

Square Enix récolte actuellement les fruits d’un travail de longue haleine. Le Japonais disposera d’une offre de très haute qualité dans les prochains mois. Florent Moreau de Square Enix nous présente les ambitions de son groupe.

DISTRIBUTION : INNELEC, LE GRAND RETOUR

Innelec a clairement redressé la barre en optimisant son organisation pour gagner encore en efficacité. Nicolas Berthou, CEO, directeur général d’Innelec, nous détaille les atouts et la stratégie du groupe.

Cliquez sur la couverture pour lire le journal en PDF