Numéro 247 – Mai / Juin 2018

TENDANCES CLÉS DU MARCHÉ VIDÉO EN EUROPE DE L’OUEST

Avec l’adoption accélérée de la SVoD à partir de 2013, le marché de la vidéo en Europe de l’Ouest a connu une forte reprise en 2017. Entretien avec Mathieu Yulzari d’IHS Markit.

TRAX DISTRIBUTION PARIE SUR PNJ

Avec le rachat de PNJ en 2015, Trax, distributeur spécialisé dans les produits high-tech, a franchi une étape dans son développement. Explications avec Olivier Granger, CEO du groupe Trax Distribution.

BIGBEN CONNECTED, FABRICANT ET SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION

Avec sa gamme de protection Force Case, garantie à vie, Bigben Connected est une référence du marché de la protection pour smartphone. Michel Bassot, directeur général de Bigben Connected revient sur la réussite de sa stratégie.

JEU VIDEO : DETROIT, UN JEU DE CHOIX

Quantic Dream n’a cessé de grandir et de s’affirmer comme le créateur de jeux parmi les plus originaux. Detroit, jeu le plus ambitieux de son histoire, doit lui permettre de passer une nouvelle étape. Interview de Guillaume de Fondaumière, son PDG.

