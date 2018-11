BOULANGER S’AFFICHE AU BHV

En ouvrant son nouveau comptoir au sein même du BHV, Boulanger entame un nouveau partenariat avec le groupe des Galeries Lafayette. Au total, l’enseigne nordiste prévoit d’ouvrir 24 shop-in-shop Boulanger dans les magasins du groupe Galeries Lafayette. L’ère des partenariats entre groupe de distribution est plus que jamais d’actualité. Explications.

Premier shop-in-shop à ouvrir, le Comptoir Boulanger a été inaugurée le 25 septembre dernier. Dans le détail, ce nouvel espace est situé sur deux niveaux aux deuxième et troisième étages du Bazar de l’Hôtel de Ville : 300 m2 pour le multimédia et 600 m2 pour l’électroménager. Magasin historique, Le BHV du Marais, c’est son nom officiel désormais, a bénéficié de multiples rénovations, et l’intégration de ce nouvel univers Boulanger se fait naturellement. Le visiteur passe de l’un à l’autre en douceur. Pour autant, le magasin Boulanger fonctionne comme un magasin classique indépendant avec un directeur à la tête d’une équipe dédiée de vendeurs. Basé sur le concept du Comptoir développé par l’enseigne nordiste pour mettre en avant ses services et son conseil au client, le client se retrouve face à un conseiller comme pour les autres espaces du magasin BHV. Il n’y a donc pas de rupture dans le mode de fonctionnement. Malgré l’intégration dans le BHV, l’enseigne Boulanger est en capacité d’offrir tous les services d’un magasin classique : livraison, SAV, accès à 25 000 références sur une borne multimédia avec possibilité de click&collect en magasin et de retrait en 1 heure. Autant de tâches que le BHV n’a plus à gérer. Les clients du BHV se voient proposer la livraison et l’installation de leur produit (gros électroménager et Smart TV) dès 7h du matin pour un achat effectué la veille en magasin. Parmi les marques présentes à travers des corners dédiés, on retrouve des marques comme Apple, B&O, Bose, Focal, Samsung (dans le smart) mais aussi de grandes marques incontournables de l’électroménager comme Dyson, Magimix, Miele, Nespresso, Jura, KitchenAid.

TOUS LES SERVICES D’UN MAGASIN BOULANGER À DISPOSITION DU CLIENT

C’est donc un partenariat gagnant pour les deux enseignes. Le groupe Galeries Lafayette bénéficie d’un partenaire de premier ordre pour proposer une offre pertinente et pointue dans les domaines de l’électroménager du multimédia, sans en avoir les contraintes de gestion. De son côté, Boulanger renforce sa présence à Paris, et plus généralement dans les centres villes où historiquement, l’enseigne était peu présente. Un mouvement entamé depuis l’arrivée du P-dg Etienne Hurel en 2015. « Ces ouvertures sont l’occasion de renforcer notre présence dans des lieux de vie incontournables au coeur de Paris. En s’appuyant sur des magasins de proximité qui renforcent la visibilité de notre offre et nos services, nous répondons aux exigences d’une clientèle urbaine », confirme Gaële Wuilmet, directrice client de Boulanger. L’ère des partenariats entre groupes de distribution est plus que jamais d’actualité Ces accords d’un nouveau genre montrent la nécessité, désormais bien comprise, de certains groupes de multiplier les synergies en cumulant les forces des uns et des autres (prix, offre, emplacement) pour une réussite commune. Boulanger, qui subit à la fois la concurrence du groupe Fnac Darty et du e-commerce, ne se limite pas à ce partenariat et se prépare également à l’arrivée de ses premiers magasins sous franchise, comme a su le faire Darty depuis plusieurs années avec un vrai succès à travers tout l’Hexagone.