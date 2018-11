MM252 – Octobre 2018

DOSSIER ESPORT : UN ÉCOSYSTÈME TOUJOURS PLUS LUCRATIF



L’esport est devenu une source importante de revenus. PC, souris, claviers, casques audio et désormais sièges, bureaux, micro… A l’occasion de la PGW, la rédaction de MultiMédia à la Une réalise un dossier avec au menu : prévisions d’analystes et surtout présentation des enjeux et une sélection complète des produits phares de l’esport dans les secteurs clef.

(Suite) LA BATAILLE FAIT RAGE DANS LES JEUX DE SHOOT

Pendant cette fin d’année va se dérouler une bataille sanglante autour des jeux d’action / shoot et de leurs concurrents digitaux. Call of Duty Black Ops IIII, Battlefield V, Hitman 2, Just Cause 4, Hitman 2, Fortnite… Tour d’horizon complet.

INTERVIEW : UBISOFT A LE VENT EN POUPE

Ubisoft poursuit sa montée en puissance. Entre des blockbusters en pleine forme, une diversification réussie et une digitalisation de plus en plus poussée, le Français a le vent en poupe. Interview de John Parkes, DG d’Ubisoft France.

A l’occasion de la PGW, retrouver notre dossier esport en PDF (cliquer sur la couverture)