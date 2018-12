Enfin l’Ultra HD pour tous ?

Une centaine de chaines de TV UHD sont actuellement diffusées par satellite à travers le monde. Philippe Sage, directeur du développement de SES France, opérateur mondial de satellite et opérateur du bouquet Astra en France, nous détaille les dernières avancées sur le secteur.

Quels sont les chiffres de la TV Ultra HD par satellite ?

On constate une augmentation rapide du nombre de chaînes UHD par satellite, avec plus d’une centaine de chaînes diffusées dans le monde. L’Europe est en tête avec plus de 40 chaînes, tandis que les États-Unis et l’Asie ont accès à une vingtaine de chaînes. On observe que la croissance de l’Ultra HD dépasse celle de la HD (3 fois plus de chaînes en moyenne). Au niveau mondial, la demande d’écrans TV 4K continue à croître, tout comme la taille des écrans UHD. En Europe, 10 % des foyers européens sont équipés de TV UHD 4K et on en prévoit 44 % d’ici 2022.

Quelles sont les chaines UHD diffusées sur la flotte SES ?

Dans le monde, 104 canaux UHD sont diffusés par satellite et 50 le sont via la flotte SES. Nous avons créé aux Etats-Unis, en 2015, une plate-forme Ultra HD dédiée, qui associe contenus UHD, transmission par satellite, services de diffusion et équipement de réception. La plate-forme héberge maintenant le plus grand bouquet de chaînes de télévision UHD 4K au monde. Fort de ce succès, nous avons créé sa petite soeur en Amérique latine en avril dernier. En Europe, des opérateurs de télévision payante majeurs se sont lancés sur notre flotte: Canal+ en France, Sky au Royaume-Uni et en Allemagne et Viasat en Scandinavie. Des diffuseurs publics et privés tels que RTL, QVC et Pearl TV en Allemagne, Insight, Travelxp 4K, Fashion One 4K sont également diffusés en UHD.

Quels sont les chantiers UHD sur lesquels vous travaillez ?

Nous sommes très engagés aux côté de nos clients dans l’amélioration de l’Expérience TV des équipés satellite. D’une part, nous travaillons avec eux pour leur apporter de nouveaux services et adresser plus efficacement les nouvelles habitudes de consommation. Les solutions multi-room, par exemple, permettent d’apporter la même qualité satellite – Y compris UHD 4K – sur les différents écrans de la maison. D’autre part, nous travaillons aussi avec les diffuseurs sur l’optimisation de la qualité de l’image, notamment avec la généralisation du HDR (High Dynamic Range) et dans quelques années du HFR (High Frame Rate). Ce format HDR sera ainsi lancé commercialement par notre client Sky en 2019. En septembre dernier, nous avons participé aux côtés d’Arte à une vaste période d’essais techniques 4K / HDR, pour comparer la qualité des images entre les différentes normes de transmission actuelles (HDR10, HLG, SL-HDR, HD, UHD).

Pour quelles raisons des diffuseurs envisagent de se tourner vers le format 1080p au lieu du 4K HDR ?

Certains diffuseurs discutent en effet de l’utilisation du HDR 1080p au lieu du 4K. Ils sont convaincus que le consommateur ne verra pas la différence entre les deux formats. Chez SES, nous pensons le contraire. Lorsque l’on parle de contenus tournés en 4K native, la différence est très nette surtout sur les grandes tailles d’écrans. D’autre part, cela met à mal la confiance du consommateur. Quand une personne entre dans un magasin et investit dans la dernière technologie d’écran 4K, elle souhaite bien entendu recevoir du contenu 4K dans la meilleure qualité. Si on regarde en termes de contenus, il se peut que sur un film de cinéma où le réalisateur a souhaité jouer sur le grain ou la profondeur de champ, la différence ne soit pas flagrante. En revanche, pour les contenus de sport, c’est une toute autre affaire. Lorsqu’un spectateur s’assied devant son écran pour regarder un match ou une course en direct, la vision est radicalement différente de celle obtenue en 1080p. Aujourd’hui, très rares sont les foyers disposant du débit suffisant. Les plateformes adaptent la qualité d’affichage de leurs contenus en fonction de votre connexion internet. Très souvent, la qualité n’est pas Ultra HD alors que le contenu est affiché avec un logo Ultra HD sur votre écran. Seul le satellite peut apporter la télévision en UHD sur 100 % du territoire, avec un débit constant et dispose de la capacité nécessaire pour diffuser un grand nombre de chaines dans ce format.

Et qu’en est-il pour la 8K ?

Si vous avez visité les derniers salons IFA ou IBC, l’arrivée des premiers écrans 8K ne vous aura pas échappée… Des sociétés telles que Sharp, Samsung et LG vendent déjà des écrans 8K et, tout comme pour les autres technologies, les écrans 8K deviendront de plus en plus accessibles à mesure que la celle-ci sera adoptée par le consommateur. Ils sont d’ailleurs déjà proposés à des tarifs jusqu’à 4 fois moins élevés que ceux pratiqués il y a 4 ans au lancement de la 4K. SES se prépare aussi pour le chantier 8K. Nous avons ainsi réalisé le premier test 8K par satellite en mai dernier lors de nos Industry Days. Cependant, pour une adoption généralisée de la diffusion 8K, il faudra disposer de codecs vidéo de nouvelle génération offrant une efficacité de bande passante de 40% à 50% supérieure à celle que nous avons actuellement. Plusieurs années seront nécessaires avant que la 8K n’entre dans les foyers des consommateurs.

Quelles sont les étapes avant d’arriver à la 8K ?

Avant de commencer à vendre la 8K, il nous semble primordial d'offrir aux téléspectateurs tous les bénéfices de la 4K. D'abord avec davantage de contenus UHD linéaires. Ensuite en développant rapidement le HDR et en surtout en harmonisant les normes HDR (HLG, HDR10+, Dolby vision). Une meilleure information des consommateurs, souvent bien perdus face à une multitude de choix technologiques est nécessaire. Pourquoi pas un logo HDR ? Les consommateurs doivent être rassurés sur la compatibilité de leur matériel. Et ils doivent pouvoir être assurer de recevoir de la vraie UHD.