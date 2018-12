« HONG-KONG ELECTRONIC FAIR », UN SALON XXL

Grand rendez-vous du Business mondial, le salon de l’électronique de Hong-Kong est l’occasion de rencontrer tous les fabricants, venus majoritairement de Chine, mais également de la Corée du Sud, de Taiwan, du Japon ou d’Asie du Sud-Est. Au total, cette 38e édition a accueilli plus de 4 300 exposants, venus de 25 pays, et 87 000 visiteurs, venus de 139 pays. Des chiffres en hausse qui montrent que Hong-Kong a plus que jamais le vent en poupe. Visite guidée.

Article par Yoan langlais

Organisée par le Trade Development Council de Hong-Kong, la 38e édition d’automne du salon de l’électronique de Hong-Kong qui s’est tenue du 13 au 16 octobre dernier se tient deux fois par an dans le très impressionnant Hong-Kong Convention & Exhibition Center, situé dans la baie de l’ancien territoire britannique ; un lieu propice pour organiser un événement d’une telle ampleur. Un salon sur lequel on retrouve des milliers de fabricants qui développent les toutes dernières technologies dans les domaines de la robotique, de la réalité virtuelle, des Smart Tech, de l’audio-vidéo, etc. Cette année, l’Intelligence Artificielle (IA) a sans conteste été le thème central de cette édition. Un symposium a d’ailleurs été organisé au premier jour du salon avec des intervenants d’entreprises comme Deloitte, Microsoft, Cisco, Pfizer ou encore SenseTime (société chinoise spécialiste de la reconnaissance faciale) avec pour mission d’apporter des pistes aux dirigeants pour intégrer l’intelligence artificielle dans leur activité. Car l’arrivée de l’IA modifie en profondeur les modèles de business existants, entrainant vraisemblablement dans les prochaines années une révolution du fonctionnement des entreprises. Selon l’étude menée par Deloitte, « Seuls 17 % des décideurs savent quoi faire dans le domaine ». En résumé, les doutes sont nombreux. Une chose est certaine, il faut d’ores et déjà se lancer dans l’IA pour acquérir des compétences en interne et anticiper ainsi les changements. « L’IA constitue une nouvelle opportunité à saisir. Il est urgent de se lancer » a conclu Vincent Wong, directeur associé de Deloitte Chine.

AUDIO-VIDÉO, SMART HOME, WEARABLES ET ROBOTIQUE

Lieu de réflexion sur le futur de l’industrie des nouvelles technologies, le salon est avant tout un lieu pour découvrir les nouveaux produits techniques de demain. Concrètement, le salon regroupe plusieurs halls dédiés aux fabricants et marques dans les domaines de l’audio-vidéo, des wearables, de la maison intelligente (Smart Home), les produits de santé connectée, etc. Impossible de lister tous les domaines tant ceux-ci sont nombreux. Du côté robotique, on retrouve des robots pour la maison mais aussi des drones photos, ou encore des fabricants de scooters, trottinettes et vélos électriques. Au coeur du salon (niveau 1), se trouve le « Hall of Fame » qui regroupe plus de 550 marques venues du monde entier : des marques du continent chinois voisin (Shenzen), mais également de marques venues des quatre coins du monde pour se faire une place sur le marché chinois. Le « Tech hall » accueille pour sa part les acteurs de la réalité virtuelle, de la robotique, des Smart Tech de l’impression 3D et d’autres nouvelles technologies encore sans nom.

DES MILLIERS D’ACHETEURS VENUS DU MONDE ENTIER

Ce salon est l’occasion pour les nombreux acheteurs venus du monde entier de découvrir les nouveautés de demain et de faire leur choix avant leurs concurrents, ou de rechercher des fabricants en pointe, capables de produire à grande échelle des produits conçus en France. Pour les marques françaises qui souhaitent aller plus en amont dans la conception des produits, se tient en parallèle, le salon ElectronicAsia dédié aux composants électroniques qui donnent accès aux industriels principalement venus du continent chinois. On peut également trouver des écrans de toutes tailles, des capteurs, des batteries électriques pour voiture et trottinette, des panneaux photovoltaïques, etc. En résumé, C’est le tremplin parfait pour aller de l’avant dans la conception et la fabrication de nouveaux produits. Un forum est d’ailleurs dédié spécifiquement aux capteurs (Sensor Tech Forum) qui permettent de développer des applications pour IoT, dans l’automobile et dans bien d’autres domaines industriels.

UN HALL DÉDIÉ AUX START-UP

Les start-up bénéficient elles-aussi d’un espace dédié au sein du tech Hall. Cette année, les 110 Start-up présentes venaient de Hong-Kong mais également du reste de l’Asie et même d’Europe et des Etats-Unis dans des domaines variés comme le Smart Home, IoT, les Big Data (exploitation intelligente des données). Le salon leur permet de rencontrer des milliers de visiteurs sur leur stand. Au programme, présentation du concept sur les nombreuses mini-scènes qui accueillent les visiteurs à travers tout le salon, rencontres avec des partenaires de l’industrie, de la distribution et de la presse (cf. encadré). Les start-up peuvent dévoiler leurs nouveautés face à des centaines de visiteurs, un test grandeur nature, qui permet de valider la pertinence de leur offre auprès des acheteurs venus des quatre coins du monde. On retrouve des choses aussi variées qu’un masque de plongée connectée, un drone sous-marin (SwellPro), ou encore le casque de détente Dreamlight venu des Etats-Unis pour retrouver un meilleur sommeil.

LE BUREAU FRANÇAIS DU HKTDC

Organisateur du salon de l’électronique à Hong Kong, le Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) travaille avec des entreprises de toutes les nationalités pour les aider à développer leurs activités en Asie grâce à un réseau d’une quarantaine de bureaux dans le monde. « Au bureau de Paris, nous sommes une équipe d’une dizaine de personnes dont la mission est d’accompagner tout particulièrement les petites et moyennes entreprises françaises dans le développement d’une stratégie commerciale pour réussir en Chine et en Asie. Nous pouvons les aider à acheter, produire ou vendre en utilisant les partenaires et les services hongkongais adaptés à leur activité. Notre service en ligne permet d’identifier produits, services, partenaires commerciaux, agents ou fabricants, à Hong Kong et alentours. Enfin, les plus importants salons et conférences professionnels d’Asie se tiennent à Hong Kong, point de contact privilégié avec les acheteurs et exposants venus de Chine continentale. », explique Man-Linh Swan Corporate Communication and Marketing Manager du bureau français du HKTDC.