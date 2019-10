MM262 – SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019

DOSSIER GROSSISTE : UN MÉTIER EN PLEINE TRANSFORMATION

Avec la digitalisation des produits culturels et du commerce, les modèles de distribution évoluent à toute vitesse. Maillon essentiel de cette chaîne de valeur, les grossistes se transforment. Présentation des forces et des stratégies en présence. (Innelec Multimédia, DS Distribution, Pixminds Distribution, Trax Distristribution, Exertis et WTT)

DOSSIER : UN IFA SOUS LE SIGNE DE LA 8K

Ce nouvel épisode de l’IFA lance la période de fin d’année en présentant les milliers de nouveautés. Sans surprise, la 8K a occupé le terrain. Tour d’horizon des annonces (Acer, TCL, Samsung).

FOCUS : JEU DE SPORT, UN ELDORADO QUI CONFIRME

Les jeux de sport sont l’une des principales poules aux oeufs d’or du jeu vidéo. Et ce tant en termes de physique qu’en digital. Et sur cette fin d’année, c’est une déferlante de jeux de sport qui arrive.

