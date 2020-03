MM266 – FÉVRIER 2020

DOSSIER : 8K et 5G au menu du CES 2020

Le CES 2020 a vu la généralisation de la 8K sur nos TV, l’arrivée de nouveaux écrans toujours plus souples mais aussi le lancement de la 5G qui va relancer les secteurs du smartphone et des objets connectés. Aperçu des nouveautés de l’année chez Acer, Samung, Pixminds, TCL, Sony, Panasonic et biens d’autres.

INTERVIEW : « 1 JEU VIDÉO SUR 2 ACHETÉ EN FRANCE AU FORMAT PHYSIQUE EST UN JEU NINTENDO »

La Switch continue à accélérer et son parc installé dépasse désormais les 3,3 millions de machine en France. Un pays où ses 2 versions sont respectivement 1e et 3e du marché. Entretien avec Philipe Lavoué, directeur général de Nintendo France et Head of Licensed Merchandising Nintendo Europe

LIRE LE NUMÉRO EN INTÉGRALITÉ

A retrouver également avec ce numéro :

L’INDISPENSABLE DE LA VIDÉO 2020