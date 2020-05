MM267 – MARS 2020

DOSSIER DU MOIS : LA FRANCE, NOUVEL ELDORADO DES PRODUITS DÉRIVÉS DE LA POP CULTURE

De plus en plus nombreux et diversifiés, les produits dérivés de la Pop Culture envahissent de plus en plus rapidement les rayons. Au point de faire de la France un marché essentiel dans le domaine.

INTERVIEW : FUNKO TOUJOURS PLUS POPULAIRE

Les figurines Pop sont des incontournables du retail, séduisant aussi bien le très grand public que les collectionneurs avertis. Ray Carthy, European Sales Manager chez Funko, nous explique les raisons du succès de ses figurines.

FOCUS : IL Y A BIEN LONGTEMPS DANS UNE GALAXIE LOINTAINE, TRÈS LOINTAINE…

Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker met non seulement un point final à la nouvelle trilogie mais également à la saga fondatrice de l’univers Star Wars. Un ultime épisode de la saga intergalactique qui arrive en vidéo le 24 avril.

