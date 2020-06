Acer signe un partenariat avec l’équipe e-Sports Sim R8G de Romain Grosjean

– La nouvelle équipe R8G e-Sports Sim Racing Team de Romain Grosjean est déterminée à devenir une force majeure dans le domaine des jeux de course automobile en ligne

– Tous les sièges de course pro sim seront équipés des derniers derniers PC, moniteurs et accessoires Predator

– Le partenariat sera fortement axé sur la création de contenus exclusifs et d’expériences en live afin de susciter l’intérêt d’une nouvelle communauté de fans.

Le 8 mai dernier, Acer a annoncé son partenariat avec l’équipe R8G e-Sports Sim Racing Team, récemment lancée par le pilote de Formule 1 Romain Grosjean.

Dans le cadre de cet accord, Acer deviendra un partenaire officiel avec sa marque gaming haut Predator. Les sièges de simulation de course de l’équipe R8G e-Sports seront équipés des puissants PC Predator Orion 5000, de moniteurs gaming Predator ultra-rapides et de nombreux gadgets. Predator, avec ses fonctionnalités innovantes telles que sa technologie exclusive de refroidissement destinée à optimiser la performance et la vitesse, donnera à l’équipe de pilotes R8G un avantage décisif pour remporter la victoire. En retour, Acer disposera d’un accès exclusif aux contenus, aux pilotes, aux expériences en live et au branding sur une sélection de voiture de l’équipe R8G e-Sports Sim Racing Team. Romain Grosjean devait débuter sa première course sim-racing à la BMW SIM 120 Cup le dimanche 10 mai 2020.

» Lancer ma propre équipe de sim-racing est un moment de grande satisfaction, associant mes passions pour le sport automobile et l’innovation dans un nouveau défi », a déclaré Romain Grosjean. « L’objectif principal de la R8G Sim Racing Team est de former des pilotes qui peuvent participer à de véritables courses, ce qui est une perspective prometteuse. Nous sommes fiers de disposer du meilleur en termes d’équipement gaming avec Predator à bord pour être au top en sim-racing, et ainsi combler le fossé entre le monde virtuel et le monde réel de la course automobile« .

Avec l’explosion de la scène e-Sports et en particulier des compétitions sim-racing, un public de 850 millions de personnes devrait suivre ces courses en 2020. L’équipe R8G participera à des compétitions e-Sport prestigieuses comme les 24 heures du Mans.

« Nous avons choisi d’entrer dans le domaine de la compétition sim-racing pour nous permettre de nous rapprocher de ce nouveau public de gamers, mais aussi du monde de la course automobile », a déclaré Hajo Blingen, Vice President Marketing, Acer Europe. « Les courses virtuelles représentent une expérience de marque très forte. Elles nous permettent de communiquer l’engagement fascinant pour ces nouvelles technologies de gaming à des audiences de fans d’esport toujours plus nombreuses. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir Romain Grosjean dans la création d’une équipe sim-racing de classe mondiale« .

Le Predator Orion 5000 d’Acer, nouvelle génération, est un tour PC qui permet des performances gaming inégalées. Elle intègre des processeurs Intel Core i9-9900K de 9ème génération avec le chipset Z390, d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 2080, d’une carte Ethernet Dragon 2,5 gigabit et d’un refroidisseur liquide tout-en-un pour le CPU afin de maximiser les performances pendant les sessions de jeu intenses.

Découvrez l’équipe R8G en vidéo ici.