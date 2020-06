ACER, UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

Marque de référence sur le marché de l’IT présente dans plus de 160 pays à travers le monde, Acer multiple les innovations technologiques depuis plus de 30 ans. En France, le constructeur est particulièrement en pointe dans le domaine des services, avec un SAV de premier ordre, qui a permis de répondre aux attentes des consommateurs et des partenaires de la distribution pendant cette période délicate du confinement. Explications et détails avec Angelo D’Ambrosio, Directeur Général d’Acer France.

