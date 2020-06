ACER, UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

Marque de référence sur le marché de l’IT présente dans plus de 160 pays à travers le monde, Acer multiple les innovations technologiques depuis plus de 30 ans. En France, le constructeur est particulièrement en pointe dans le domaine des services, avec un SAV de premier ordre, qui a permis de répondre aux attentes des consommateurs et des partenaires de la distribution pendant cette période délicate du confinement. Explications et détails avec Angelo D’Ambrosio, Directeur Général d’Acer France.

Comment le groupe Acer a-t-il fait face à cette période délicate de pandémie ?

Cette période très particulière nous a amenés à adapter notre mode de fonctionnement pour assurer la sécurité de notre personnel, maintenir notre activité et être en mesure de servir nos clients et nos partenaires de distribution. Avec l’arrêt de la production en Chine, il a fallu trouver les moyens de rattraper le retard accumulé en termes de fabrication des produits ainsi que sur l’acheminement des marchandises sur le territoire français. L’ordinateur portable est apparu comme un bien de première nécessité pour de nombreux français permettant la continuité de l’enseignement, le télétravail pour les professionnels ou d’actes de la vie quotidienne (divertissement, télémédecine, courses…). Compte tenu de la situation, il était de notre devoir de tout mettre en œuvre pour qu’il n’y ait aucune rupture d’activité du début jusqu’à la fin de la chaîne, jusqu’au service après-vente.

Plus précisément, comment avez-vous travaillez avec la distribution au quotidien ?

Notre objectif consistait avant tout d’aider nos partenaires en les accompagnant au jour le jour, en leur fournissant une communication fiable sur l’état des commandes, les dates de livraison des marchandises, les quantités etc… La fréquence de nos communications a permis de rassurer et de montrer que nous étions tous mobilisés pour eux. Notre transparence et la fluidité des informations avec l’ensemble de la distribution étaient essentielles pour soutenir leur activité et leur organisation afin qu’ils puissent adresser dans les meilleures conditions leurs clients.

Vous avez également cherché à répondre aux demandes des consommateurs avec un système de suivi particulier grâce notamment au SAV d’Angers. Comment avez- vous procédez concrètement ?

L’agilité de notre organisation a permis d’adapter rapidement notre service client pour faire face à la situation. Le centre de réparation était une priorité pour assurer une maintenance que ce soit auprès du grand-public que des professionnels. Nous avons donc pris en compte toutes les mesures de sécurité en adaptant les procédures pour assurer la réception, la réparation et la livraison des produits avec toujours pour principale préoccupation la satisfaction de la clientèle. De nombreuses enseignes, qui gèrent le SAV, ont dû fermer leurs magasins. Il fallait donc que les clients sachent que nous étions en mesure de réparer leurs produits même si la boutique de proximité était fermée. Nous avons informé nos partenaires de distribution ainsi que les consommateurs finaux, notamment sur les réseaux sociaux, que notre centre de réparation restait ouvert.

Quel bilan faites-vous vous de cette période ?

Fort est de constater que l’ordinateur portable est devenu l’appareil de première nécessité pour les particuliers et les entreprises. La période que nous avons traversée a permis de considérer de manière différente le travail à distance. Pour certaines entreprises, cela les a confortées dans leur idée et pour celles qui n’étaient pas convaincues, elles ont dû rapidement l’adopter pour maintenir leur activité.

Aujourd’hui, le taux d’équipement n’est pas encore suffisant et tous les besoins n’ont pas été couverts. Ils vont très probablement s’affiner et se compléter voire augmenter.Cela projette de nombreuses opportunités pour le marché de l’IT, et ce, dans de nombreux secteurs : grand-public, éducation, entreprises… Dans les habitudes de vie, le télétravail va se structurer. Ce n’était pas un mode de fonctionnement très répandu sur le territoire français mais il va prendre encore plus d’importance. Il va développer de nouveaux usages, des besoins d’accompagnement et augmenter les équipements annexes. Les accessoires et les périphériques optimisent l’espace de travail et le rendent plus confortable: écrans, souris, casque, station d’accueil… Les comportements ont évolué et se sont digitalisés. Les entreprises et les particuliers vont anticiper le futur et se préparer en cas d’une nouvelle crise sanitaire.

Quels sont les perspectives pour le reste de l’année 2020 ?

Notre perspective est de poursuivre l’accompagnement de la distribution française sur les différents canaux de ventes et de consolider encore plus nos partenariats. Cette période a montré l’importance du service de proximité quand celui-ci n’est plus accessible et a donné une nouvelle impulsion à la distribution en ligne. Les habitudes de consommation montrent que le contact de proximité est essentiel pour les particuliers. Ils recherchent le conseil, l’installation et la réparation ou tout simplement un visage en face d’eux qui les rassure dans leur processus d’achat et après l’achat. Les enseignes sont les ambassadrices de nos produits auprès du grand-public. La vente en ligne a pris une nouvelle dimension. Certains ont franchi le pas de l’achat sur Internet. Les sites marchands ont leurs cartes à jouer et devraient développer encore plus leur catalogue produits avec des offres enrichies permettant de promouvoir les technologies, les usages et la singularité des gammes.

Une des forces d’Acer réside dans sa largeur des gammes des produits qui s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Notre catalogue permet de répondre à l’ensemble des besoins d’équipements IT de l’ordinateur portables, aux stations de travail, aux solutions d’affichages avec des écrans, des projecteurs, des accessoires et bien sûr le support après-vente de tous nos produits. De nouvelles opportunités s’ouvrent à notre marché et nous comptons accompagner et travailler main dans la main avec nos partenaires de distribution.

Nos annonces mondiales ont été décalées au mois de juin. Nous inviterons les acteurs de la distribution à suivre le live de la conférence de presse. Il y aura des nouveautés sur l’ensemble de nos gammes de produits. Rendez-vous le 23 juin prochain à 14h