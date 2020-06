MM268 – JUIN 2020

JEU VIDÉO : SONY MISE SUR LE DUO DE L’ÉTÉ

Sony arrive avec deux titres de grande qualité : The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima. Le symbole d’une politique éditoriale aboutie et la promesse de très belles ventes.

VIDÉO : ESC ACQUIERT UNE NOUVELLE DIMENSION

Après son accord de distribution avec Gaumont Vidéo, ESC Distribution renforce à nouveau sa distribution en signant d’importants accords avec Pathé Films, EuropaCorp Home Entertainment, Citel Vidéo et Koba Films. Nous avons interviewé Eric Saquet, président fondateur de la société.

NOUVEAU REBOND DU MARCHÉ DE LA MUSIQUE EN 2019, AVANT LA CRISE !

Le rebond du marché mondial de la musique enregistrée s’est poursuivi en 2019, tiré une nouvelle fois par le streaming qui représente pour la première fois plus de 50 % du C.A. du secteur.

HARDWARE : INTEL NUC GHOST CANYON : UN PC GAMING ULTRA-COMPACT

Le NUC Ghost Canyon est le dernier né d’Intel. Ce format compact propose un concentré de performance jamais vu, dédié notamment au gaming et aux créateurs.