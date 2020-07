Acer et sa marque ConceptD équipent l’école de l’image Gobelins

Créée il y a plus de 50 ans, GOBELINS se distingue dans le paysage des industries créatives par son positionnement original : une école qui forme à tous les métiers de la création visuelle et la conception de l’image sous toutes ses formes (fixe, animée, interactive, 3D). L’école connait une renommée internationale, elle a été récompensée du prix de la première école d’animation d’Europe en 2019 ainsi que du premier prix de l’excellence française en 2017.

Découvrir le témoignage en vidéo

Le matériel informatique utilisé par les étudiants joue un rôle primordial pour les tâches fastidieuses que requiert la création de jeu vidéo. Selon le cours ou le projet des étudiants, le matériel informatique doit répondre aux exigences en termes de puissance de calculs, de fiabilité et de précision colorimétrique.

GOBELINS est équipée en ConceptD avec les stations de travail mobiles Concept D7 pour les étudiants, et un PC fixe ConceptD 500 et son écran ConceptD CP7 en salle de classe pour le professeur.

GOBELINS, L’ÉCOLE DE L’IMAGE

GOBELINS compte aujourd’hui 1015 élèves. Les six filières proposées au sein de l’école permettent aux étudiants de se former professionnellement dans les domaines du Cinéma d’animation, de la Photographie & Vidéo, du Design graphique/motion design, du Design interactif, de la Communication, et du Jeu vidéo.

La filière Bachelor Graphiste Jeu vidéo et Expériences ludiques, équipée par ConceptD, forme les étudiants aux compétences recherchées par les entreprises dans le domaine du jeu vidéo : conception artistique, création et animation de décors, de personnages, d’effets spéciaux et d’interfaces.

UN ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUR DES LOGICIELS GOURMANDS

L’objectif de l’école est de former et d’encadrer les étudiants de la filière Jeu vidéo aux techniques de conception et aux logiciels utilisés par les professionnels.

« La caractéristique de l’industrie créative de l’image, que ce soit en animation, en design interactif et en jeu vidéo, est la nécessité d’associer une très grande puissance de calculs à une machine robuste qui tient le choc dans des environnements pédagogiques. On a également besoin de machines qui soient fiables d’un point de vue restitution des couleurs et colorimétrie. » explique Arnaud Lacaze-Masmonteil, Enseignant et Responsable de PROLAB à GOBELINS, l’Ecole de l’Image.

Toutes ces créations réalisées par les étudiants demandent la conception graphique de personnages ou de décors, la programmation de différentes interfaces et la modélisation en temps réel. Le matériel informatique utilisé par les étudiants joue un rôle primordial pour les tâches fastidieuses que requiert la création de jeu vidéo. Selon le cours ou le projet des étudiants, le matériel informatique doit répondre aux exigences en termes de puissance de calculs, de fiabilité et de précision colorimétrique.

CONCEPTD : UN MATÉRIEL DE POINTE AU SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU DESIGN GRAPHIQUE

GOBELINS est équipée en ConceptD avec les stations de travail mobiles Concept D7 pour les étudiants, et un PC fixe ConceptD 500 et son écran ConceptD CP7 en salle de classe pour le professeur. Acer équipe les étudiants tout le long de leurs cursus sur une durée de trois années de formation. ConceptD leur permettra d’acquérir des compétences métiers sur des ordinateurs conçus et développés spécialement pour les professionnels de la création.

Les étudiants travaillent quotidiennement sur la suite Adobe® ou des logiciels de développement de jeu vidéo tels que Maya, ZBrush ou Unity qui requièrent une très grande fluidité de calculs mais aussi une précision graphique fidèle. Maya, logiciel d’animation, de modélisation, de simulation et de rendu 3D permet aux étudiants de donner vie à des personnages réalistes avec les outils d’animation intégrés et de réaliser des formes, des décors et des objets 3D.

Les étudiants sont amenés à faire de nombreux aller-retours entre différentes applications et/ou logiciels. Ils ont donc été équipés, en classe, d’un écran supplémentaire pour profiter d’une extension de leur bureau. Les stations de travail mobiles Concept D7 intègrent les technologies de pointes telles que le processeur Intel® Core™ de dernière génération et les cartes graphiques NVIDIA® Geforce RTX qui apportent la performance de calculs et la qualité graphique nécessaires pour optimiser les conditions d’apprentissage des étudiants.

De plus, les écrans 4K calibrés avec un Delta E<2 et associés à la technologie Pantone, fournissent aux étudiants une qualité d’image et une précision des couleurs indispensables pour un retour visuel dans les moindres détails : reliefs, mouvements, teintes, nuances, motifs etc…

En complément de ses performances, le ConceptD 7 est une station de travail mobile. Les étudiants peuvent l’emmener partout avec eux pour continuer à travailler sur leurs projets que ce soit en classe ou à la maison ou encore développer leur créativité dans leurs activités personnelles en dehors des cours.

« On a eu la chance que chacun puisse être équipé d4ordinateurs portables ConceptD 7, à la fois hyper puissant et très léger. Ces machines vont suivre les étudiants durant les trois ans de leur Bachelor ce qui représente un réel avantage dans leur formation pour bien maitriser l’ensemble des outils. » poursuit Lola Bergeret.

Une salle de classe est souvent animée notamment dans ce domaine de formation où les élèves échangent et où les interactions sont nombreuses. Les ConceptD 7 sont équipés d’un système de refroidissant innovant, AeroBlade™ 3D, qui émet un bruit sonore à moins de 40db. C’est un point essentiel dans les établissements pédagogiques pour favoriser l’attention et la concentration dans ces univers de travail.

« Ce sont des machines vraiment silencieuses. Le fait de ne pas avoir de pollutions sonores est un point vraiment important dans le secteur de l’enseignement », précise Arnaud Lacaze-Masmonteil.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS L’ENSEIGNEMENT CREATIF AVEC CONCEPTD

La classe de 1ère année a tout de suite été séduite par leur matériel informatique. Que ce soit au niveau des enseignants que des étudiants. Chacun a pu tirer parti des avantages du matériel ConceptD.

D’un point de vue des enseignants, il permet de supporter tous les projets les plus gourmands en ressources, d’exécuter rapidement les tâches et les projets et rassure car ce sont des machines fiables avec de hauts niveaux de performances, essentiels dans la spécialité jeu vidéo.

« C’est un vrai bénéfice d’être équipés de ces ConceptD avec les processeurs Intel Core pour disposer de la puissance dont nous avons besoin au quotidien dans nos activités pédagogiques. » ajoute Arnaud Lacaze-Masmonteil.

Pour les étudiants, c’est un luxe d’avoir chacun un ordinateur portable ConceptD qui les accompagne tout au long de leur Bachelor et surtout qui est doté de toutes les technologies qu’utilisent les professionnels de la création.

« Dans les métiers de l’image on a besoin d’avoir un écran avec des couleurs les plus fidèles possibles et une bonne fluidité des logiciels. ConceptD je dirais en trois mots : performance, mobilité et restitution des couleurs. » complète Hugo étudiant à GOBELINS – Bachelor Graphiste Jeu Vidéo et Expériences Ludiques.

ConceptD est très heureux de pouvoir accompagner l’école GOBELINS et notamment la spécialité Graphiste Jeu Vidéo et Expériences Ludiques qui fait sens dans l’accompagnement pédagogique. La marque a été conçue pour les créateurs et designers avec l’objectif de proposer aux utilisateurs du secteur de la création des outils efficaces leur permettant de se consacrer entièrement à leur processus créatif et à l’élaboration de leurs projets.

« Acer est un acteur qui s’est toujours impliqué dans le secteur de l’éducation à travers ses différentes gammes de produits. Le partenariat avec l’école GOBELINS illustre parfaitement sa volonté de fournir des solutions les plus adaptées dans l’apprentissage des métiers. Les produits ConceptD répondent parfaitement aux critères d’enseignement GOBELINS dans sa quête de matériels informatiques fiables et puissants pour former les jeunes créateurs de demain. » intervient Karim Ouahioune, Directeur Marketing et Communication chez Acer France.

Et Arnaud Lacaze-Masmonteil de conclure : « Le partenariat établi entre GOBELINS et ConceptD s’avère tout à fait pertinent, du fait que ces machines répondent de manière très précise à nos différents besoins. ».