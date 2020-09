MM271 – AOUT 2020

Dossier du Mois : Les coffrets de Noël 2020 de A à Z

La valse des coffrets de Noël reprendra de plus belle à la rentrée avec une sélection toujours plus affinée, cohérente et qualitative. Passage en revue des différentes stratégies des éditeurs et des principaux coffrets de fin d’année 2020.

#COFFRETSVOUSANOEL ?

La saison des coffrets de Noël s’annonce plus que jamais stratégique pour les éditeurs et plus globalement pour l’ensemble du marché de la vidéo. De fait, les membres du SEVN ont décidé de lancer une vaste campagne de communication commune. Interview d’Yves Elalouf, président du SEVN.

Focus jeu vidéo : Le match des développeurs de jeu de sport

Comme chaque année, les deux studios vedettes du jeu de sport EA Vancouver (Fifa, NHL…) et Visual Concepts (NBA 2K, WWE) vont sortir de manière concomitante leurs titres à la fin d’année. Présentation d’un duel de géants.