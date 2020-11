Acer dévoile le premier PC Porsche Design Acer Book RS

A l’occasion de sa conférence mondiale de fin d’année, Acer a dévoilé de multiples nouveautés sur l’ensemble de ses segments de marché (professionnel, grand public et gaming). Angelo D’Ambrosio, Directeur Général d’Acer France, revient sur ces annonces pour MultiMédia à la Une.

Quelles ont été les annonces phares de votre conférence mondiale #NextAtAcer ?

Cette conférence s’inscrit dans la continuité de notre démarche qui consiste à innover sans cesse dans la conception de nos PC. Nos ingénieurs ont su créer et développer des ordinateurs toujours plus performants, autonomes, design. Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape avec l’annonce de notre collaboration avec Porsche Design. C’est l’accomplissement d’années de travail menées au sein du groupe Acer. Il s’agit d’une véritable reconnaissance du savoir-faire de pointe de nos ingénieurs et un pas de plus sur le terrain de l’excellence. La première pépite née de cette collaboration est le Porsche Design Acer Book RS : un premier ordinateur robuste et ultraléger, conçu dans des matériaux de pointe en fibre de carbone, qui combine des technologies avancées avec un design aux lignes pures et minimalistes. Il sera disponible en décembre sur le marché français à 2 399 euros avec ses accessoires.

Vous avez également multiplié les annonces dans d’autres domaines …

Oui, nous ne relâchons pas nos efforts sur l’ensemble de nos lignes de produits. Sur le Chromebook, un segment où Acer a été précurseur et reste leader, nous lançons la première plateforme en association avec Qualcomm (Chromebook Spin 513). Une offre très pertinente avec 14h d’autonomie, la compatibilité 4G, qui nous permet d’adresser les marché B2B et grand public. C’est la confirmation de notre engagement dans l’écosystème Chromebook et de notre savoir-faire de pointe dans la conception de nouveaux PC qui répondent aux nouveaux usages.

Sur les ultraportables, nous continuons d’innover également avec la mise en œuvre des nouvelles générations de processeur Intel Core de 11e génération dans les nouveaux Swift 3x et Spin 3 et 5. En outre, ces derniers bénéficient d’un traitement antimicrobien sur l’écran et sur le clavier. Au-delà de la nécessaire adaptation au contexte sanitaire actuelle, cette nouveauté est révélatrice de notre volonté d’aller encore plus loin dans la vie quotidienne de nos clients et de les accompagner au plus près de leur besoin. C’est d’ailleurs un argument qui a son importance dans le domaine de l’éducation. Parallèlement, dans le même esprit, nous avons également développé un purificateur d’air pour répondre à l’ensemble des besoins dans la maison. Nous renouvelons également nos gammes destinées aux professionnels avec les PC portables ConceptD 7, 7 Pro, le PC fixe ConceptD 300 pour les créateurs et ingénieurs et des nouveaux notebooks TravelMate pour les entreprises.

Quelles sont les nouveautés dans le domaine du gaming ?

Dans le domaine du gaming. vitrine technologique du secteur de l’informatique, nous pouvons nous appuyer sur un savoir-faire reconnu depuis des années, à l’exemple de la 5e génération de notre solution de dissipation thermique qui améliore de 55 % des performances de refroidissement qui nous permet d’aller plus loin en terme de performance et d’autonomie à chaque génération. Nous proposons de nouveaux moniteurs compatibles Gsync dans les gammes Predator (XB3 et X34 GS). Et désormais on accompagne encore plus loin les gamers dans leur pratique. Notre plateforme Planet9 qui favorise le dialogue entre les joueurs du monde entier avec des entrainements et même l’organisation de compétitions, s’enrichi d’un nouvel outil de traduction live, baptisé SigridWave, basé sur une intelligence artificielle spécialisée dans le gaming. Concrètement le terme « campeur » a plusieurs interprétations qui pourraient prêter à confusion, pas sur Planet9. On va jusqu’à proposer des boissons énergétique qui s’inscrivent dans la démarche de performance de la marque.

Quels messages souhaiteriez-vous faire passer à la distribution ?

Mon premier message serait de les alerter sur les risques d’approvisionnement de composants, et notamment sur les écrans dont certains constructeurs coréens ont cessé la production. Cela va entrainer des tensions sur les chaines d’approvisionnement. Il est donc nécessaire pour la distribution d’anticiper les commandes afin d’être certain de recevoir les livraisons en temps et en heure. Le second serait de profiter pleinement en magasin du retour en force du PC. Ce dernier a montré qu’il était indispensable à notre quotidien. Il faut désormais faire vivre tous les nouveaux usages et ainsi valoriser les différentes segmentations de produits. Le monde du PC a changé, il faut le faire savoir.

bandeau ?