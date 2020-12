LES TECHNOLOGIES ACER PREDATOR AU SERVICE DU GAMING

Predator et Nitro sont les deux marques dédiées au gaming chez Acer. Karim Ouahioune, directeur marketing et communication d’Acer France revient pour MultiMédia à la Une sur les produits phares de fin d’année et les technologies exclusives de la marque dans le domaine.

LIRE L’INTERVIEW COMPLÈTE