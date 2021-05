MM277 – MARS 2021

DOSSIER : GROSSISTE, LE BRAS ARMÉ DES CENTRALES ET DES FOURNISSEURS

Les grossistes se présentent de plus en plus comme des distributeurs à valeur ajoutée et se positionnent comme un maillon essentiel de la chaine de valeur. Afin de mieux comprendre les enjeux de ce secteur, MultiMédia à La Une a interrogé la quasi-totalité de ses acteurs.

JEU VIDÉO, LA FRANCE EN FORME EN 2020

2020 a été une année unique pour le jeu vidéo. Le marché français du jeu vidéo réalise dans sa globalité une année excellente avec une croissance de 11,3%. Autre signe positif, les ventes de jeux physiques ont quant à elles démontré une résistance remarquée, avec une baisse modérée.

LE MARCHÉ DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE RÉSISTE À LA CRISE

En dépit de la crise sanitaire, le marché 2020 de la musique enregistrée en France a tenu le cap avec un chiffre d’affaires resté stable. La montée en puissance continue du streaming par abonnement a en effet permis d’amortir la baisse des ventes physique.